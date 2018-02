Turismo de Poá discute ações que serão realizadas na Casa do Artesão

A equipe da Secretaria de Turismo de Poá realizou, nesta quarta-feira (7), reunião com as profissionais da Casa do Artesão Agnei Pires Barbosa, na região central de Poá. O encontro teve como objetivo recepcionar os expositores, esclarecer dúvidas e discutir assuntos relacionados ao andamento das atividades que serão desenvolvidas no espaço neste ano. A retomada da Associação Poaense do Artesão (APA) foi um dos assuntos debatidos. O local retoma aos trabalhos no dia 19.

O secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, falou das outras diretrizes, além da criação da APA, que estão preparadas para 2018: a criação de uma comissão de artesãos, com o objetivo de melhorar o espaço e o atendimento aos profissionais; organização de um planejamento anual para feiras e exposições; e aumentar a visibilidade dos profissionais.

“A intenção da equipe é divulgar ao máximo o trabalho destes profissionais. A partir de hoje também criamos dentro da própria estrutura da Secretaria de Turismo uma coordenadoria para cuidar especificamente dos artesãos. Importante ressaltar que isso sem criar cargos, somente adequando o quadro de funcionários existente”, ressaltou.

O secretário anunciou, ainda, novidades aos expositores. “Semana que vem iremos para São Paulo tentar trazer um posto da Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades) para Poá”, acrescentou Tonho de Calmon.

Valdeneide Alves Barbosa, 42 anos, artesã e expositora, falou de suas expectativas. “Gostei dos planos apresentados pela equipe. Esperamos que seja um ano produtivo e com muitos eventos”, pontuou.