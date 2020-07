Uber lança aplicativo que detecta uso de máscara

Uma série de ações estão sendo adotadas pela Uber, empresa de aplicativo para transporte de passageiros, para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) nos carros registrados pelo aplicativo na região.

Além de alertar os usuários pelo app, para que eles se desloquem apenas quando houver necessidade, a Uber suspendeu o serviço Uber Juntos, de viagens compartilhadas.

Também é proibido andar sem máscara em qualquer carro registrado pelo aplicativo, independente se for motorista ou passageiro. Inclusive, uma ferramenta que identifica o uso de máscaras foi implantada nos carros, e agora os motoristas parceiros só conseguem iniciar as viagens após passarem por um “checklist online”, que inclui uma selfie (foto do próprio rosto), a fim de identificar o uso da proteção.

Uber Eats

Os colaboradores da região que trabalham com o aplicativo Uber Eats (usado para entrega de alimentos) também estão sendo orientados a seguir as recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, para evitar contato direto, o aplicativo está com a opção “deixar na porta”. Assim, quando o cliente pedir comida, o entregador já estará ciente que deve colocar o alimento do outro lado da porta, para evitar que ambos se aproximem.

Motoristas ou entregadores parceiros da Uber, que forem diagnosticados com a Covid-19, poderão solicitar uma assistência por 14 dias, mediante atestado médico que determine isolamento.

Para mais informações, basta acessar o site www.uber.com.

O DS solicitou o número de motoristas do aplicativo em Suzano, mas a Uber preferiu não divulgar os dados.