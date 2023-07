UBS do Jardim Castelo passa a atender em novo endereço em Ferraz

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Castelo passa a atender hoje em novo endereço, na rua Miguel Dib Jorge 147, ao lado do Centro de Fisioterapia, no Jardim Castelo. O novo prédio reformado pela Prefeitura de Ferraz foi entregue na manhã desta segunda-feira, dia (03/07).

O prédio foi todo reformado e está dividido em cerca de 15 salas: consultórios médicos (4); enfermagem (2); medicação (1), coleta (1), vacina (1), farmácia (1), esterilização (1), gerência (1), cozinha (1), triagem (1), além de banheiros.

Uma área para atividades em grupo também é a novidade das instalações entregues na reinauguração, além de um estacionamento. Além disso, a nova unidade contará com mais médicos para reforçar o atendimento aos pacientes nas especialidades de Pediatria, Ginecologista e Clínica Médica.

Para ajudar a custear a reforma que custou cerca de R$ 300 mil, o ex-vereador Valtinho do Som e o vereador Fábio Wuhalla destinaram emendas impositivas para a unidade. Na entrega do prédio reformado, Valtinho destacou o benefício aos moradores que agora se tornou realidade.

Para o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, esta unidade do Jardim Castelo era campeã em reclamações da população, por isso os investimentos realizados foram importantes para mudar a situação: “Estamos melhorando a saúde do município e ampliando a nossa rede e dando mais dignidade aos pacientes e funcionários”, afirmou.

O secretário pediu que toda a equipe ficasse à frente para ser vista e homenageada na solenidade.

Representando a Câmara de Ferraz, o presidente Hodirlei Martins e Álvaro Costa, o Kaká, estiveram presentes na solenidade e enalteceram a força dos poderes Executivo e Legislativo em prol da população.

Encerrando a cerimônia, a prefeita Priscila Gambale reforçou todas as ações que estão sendo realizadas no município, agradecendo o empenho dos funcionários que estão na ‘ponta’ atendendo a população.

Estiveram presentes na solenidade os secretários Eduardo Paiva (Planejamento Urbano); Jackson dos Santos (Governo); Moacyr Alves de Souza (Meio Ambiente); Paula Trevizolli (Educação); Robson Xisto (Assistência Social); Antônio Carlos (Obras), Carlos Alexandre (Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas).