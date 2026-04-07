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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Região

UBS Jardim Castelo promove ação especial com vacinação e atividades para crianças

Iniciativa contará com atualização da caderneta vacinal e programação recreativa para o público infantil

07 abril 2026 - 19h21Por De Ferraz
UBS Jardim Castelo está localizada na Estrada Miguel Dib Jorge, 147UBS Jardim Castelo está localizada na Estrada Miguel Dib Jorge, 147 - (Foto: Arquivo Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no dia 09 de abril, a partir das 14h, uma ação especial voltada ao público infantil na UBS Jardim Castelo – Noemia da Costa Faria Santos.

A iniciativa tem como principal objetivo reforçar a importância da vacinação infantil, por meio da atualização da caderneta vacinal, garantindo que as crianças estejam com as doses em dia, conforme o calendário do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação contribui diretamente para a prevenção de doenças e para o fortalecimento da saúde pública no município.

Além dos atendimentos de saúde, a programação contará com uma série de atividades recreativas, proporcionando um ambiente mais acolhedor e atrativo para as crianças e seus responsáveis. Entre as atrações estão cama elástica, distribuição de pipoca e algodão doce, além de brincadeiras que estimulam a participação e tornam o momento mais leve e descontraído.

A proposta é aproximar as famílias dos serviços de saúde, incentivando o cuidado preventivo desde a infância e ampliando a cobertura vacinal na cidade. Ao unir lazer e atendimento, a ação busca facilitar o acesso da população aos serviços e promover a conscientização sobre a importância da imunização.

A Secretaria de Saúde reforça a orientação para que os responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças, documento essencial para a atualização e conferência das doses.

A UBS Jardim Castelo está localizada na Estrada Miguel Dib Jorge, 147, e a participação é aberta ao público.

Para o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, a ação reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e o cuidado integral da população, especialmente no atendimento às crianças, ao incentivar a vacinação, ampliar o acesso aos serviços e proporcionar mais qualidade de vida às famílias.

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