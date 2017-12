UBS Jardim Ivete tem atendimento suspenso nesta terça devido a ato de vandalismo

A Unidade Básica do Jardim Ivete teve seu atendimento à população suspenso nesta terça-feira (26), devido a atos de vandalismo. A estrutura foi invadida durante o final de semana, teve equipamentos furtados e materiais estragados. A Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde está entrando em contato com pacientes agendados para fazer a remarcação das consultas.

A expectativa da secretaria é que a unidade volte a funcionar nesta quarta-feira (27), com atendimento aos pacientes. A pasta de Saúde da cidade está fazendo o levantamento dos prejuízos causados pela ação dos vândalos. Computadores e parte da fiação da unidade foram furtados, o aparelho de ar condicionado foi danificado, bem como vacinas foram retiradas do local de armazenamento e jogadas no chão.

Inaugurada em 2011, a UBS atende moradores do Jardim Ivete e bairros próximos, como Conjunto Álvaro Bovolenta, Vila São Sebastião, Mogi Moderno, Vila Rei, Vila Rachel e Parque Santana, com uma população estimada em mais de 25 mil habitantes. A unidade possui cinco consultórios e diversas outras salas, como aplicação e distribuição de medicamentos, vacina, coleta de material para exames, inalação, curativos a sala para demonstração e educação em saúde.