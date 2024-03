UBS Jardim Tropical, em Itaquá, atinge 70% de conclusão

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical segue em ritmo acelerado. Nesta semana, a obra atingiu 70% de conclusão. O equipamento conta com investimento de R$ 1,5 milhão e vai atender moradores de pelo menos sete bairros.

Com área de 1.200 m², os trabalhos no local foram iniciados em agosto de 2023. A parte estrutural do prédio já está pronta e neste momento as equipes trabalham na finalização do piso, instalação de portas, janelas e sistema elétrico.

A próxima etapa inclui a parte externa do prédio, com serviços de pavimentação do estacionamento, instalação da iluminação, fechamento do gradil, pintura e colocação de mobília.

"O bom andamento da obra da UBS Jardim Tropical é mais uma prova do compromisso da nossa gestão com a saúde e o bem-estar da população. Estamos construindo um futuro mais saudável e com a garantia de atendimento digno para os moradores", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Construída do zero, o espaço vai contar com recepção, banheiros, consultórios, depósito, farmácia, copa, salas de espera, imunização, reuniões, procedimentos, telemedicina, curativo, de utilidades e apoio à esterilização.

"Essa é a Itaquá do futuro e a que já começamos a construir. Quando falamos em saúde, estamos falando em acolhimento com o respeito e dignidade que a população precisa desde o primeiro atendimento. Estamos ansiosos para inaugurar mais um equipamento", completou o prefeito Eduardo Boigues.