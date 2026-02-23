Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

UBS Jardim Yone promove caminhada de conscientização sobre Alzheimer durante Fevereiro Roxo

Ação contou com a participação de educador físico e destacou a importância da atividade física para prevenção e qualidade de vida de pacientes

23 fevereiro 2026 - 16h49Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Geraldo José Rodrigues Alckmin, no Jardim Yone, realizou nesta segunda-feira (23) uma caminhada de conscientização sobre a Doença de Alzheimer como parte da campanha Fevereiro Roxo promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. A atividade, que aconteceu às 14h, teve participação do educador físico da unidade e reforçou a importância da atividade física para a saúde e qualidade de vida.

A caminhada é uma das 14 ações que estão sendo desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde do município durante o mês de fevereiro, voltadas à conscientização sobre o Alzheimer. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, estimular o diagnóstico precoce e fortalecer o cuidado com pacientes e familiares.

FEVEREIRO ROXO EM FERRAZ

A campanha Fevereiro Roxo está sendo desenvolvida em todas as 14 UBSs do município ao longo do mês, com palestras, rodas de conversa, atividades multidisciplinares e ações comunitárias. Cada unidade elaborou programação própria de acordo com o perfil do território e da população atendida, envolvendo equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o comportamento e a capacidade funcional, impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores. A conscientização é fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

