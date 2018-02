UBS Maragogipe e do Morro Branco vão ter ações para gestante

Violência Obstétrica e benefícios sociais são os temas que o projeto "Nascer Feliz" vai abordar este mês nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maragogipe e Morro Branco, em Itaquaquecetuba. Voltado para as gestantes em situação de vulnerabilidade social e atendidas pela rede municipal de saúde, a iniciativa é realizada por meio da parceria das Secretarias Municipais de Políticas para Mulheres, Desenvolvimento Social e de Saúde, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade.

Os encontros entre as gestantes atendidas na rede básica estão previstos para os dias e 21 e 24, sendo a UBS Maragogipe (às 11 horas) e Morro Branco (às 14 horas), respectivamente.

No Maragogipe será feita a apresentação do projeto por se tratar do primeiro encontro e na sequência haverá uma palestra com orientações sobre Violência Obstétrica, com a enfermeira Lilian Pereira. No Morro Branco, o bate-papo será com um dos técnicos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) sobre benefícios sociais disponibilizados no município.

O Nascer Feliz prevê quatro encontros em cada unidade, envolvendo palestras e oficinas com especialistas, visando à orientação sobre a importância do pré-natal, do acompanhamento médico durante a gravidez e outras dicas de saúde, além de temas voltados para áreas do direito social, assistência social e empregabilidade.

No final de cada ciclo, as gestantes que concluírem a sua participação no projeto recebem um enxoval com diversos itens para recém-nascidos, incluindo manta, casaquinho, par de sapatos, toucas, body, macacão, meias, sabonete, creme para assaduras, fraldas descartáveis e lenços umedecidos.

A primeira-dama e secretária de Políticas para Mulheres, Joerly Nakashima ressalta que o projeto tem como foco atender as primeiras necessidades do neném ao nascer. Ela explica ainda, que os kits distribuídos às gestantes foram doados para o Fundo Social através de uma parceria feita por ela com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Estaca Itaquá, que angariou as peças com a campanha "Mãos que ajudam 2017".

"O mais importante é que as mãezinhas participem e se informem sobre tudo que será abordado durante os encontros. Somente ao final desta etapa entregamos um pequeno enxoval para o neném, mas o nosso objetivo maior é que todas estejam preparadas para a nova fase", afirmou.

Mais informações sobre o projeto e como participar do mesmo, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres no telefone 11- 4753-5291.