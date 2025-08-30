Envie seu vídeo(11) 4745-6900
30/08/2025
Região

Último final de semana da 32ª Expo Aflord terá shows, gastronomia e o 1º concurso Miss Batian

29 agosto 2025 - 19h44Por da Região
Evento, que já encantou milhares de visitanteEvento, que já encantou milhares de visitante - (Foto: Divulgação)

A 32ª Expo Aflord chega ao seu último final de semana (30 e 31 de agosto) reunindo tradição, cultura e um espetáculo de cores. Com o tema “Florescendo com os Marcos Históricos”, o pavilhão principal está decorado com mais de 10 mil vasos de flores, formando cenários criativos que narram a evolução da humanidade. Além disso, os visitantes encontram no Pavilhão de Vendas uma grande variedade de flores a preços acessíveis para levar a beleza do evento para casa. A ExpoAflord acontece das 8h30 às 18h, na Avenida PL do Brasil, km 4,5 – Bairro Jaguari. 

O evento, que já encantou milhares de visitantes nas últimas semanas, promete fechar com chave de ouro trazendo novidades especiais, gastronomia criativa, muitos shows e o aguardado primeiro concurso Miss Batian, marcado para o domingo (31), às 14 horas.

Em sua estreia, o concurso vai emocionar o público ao celebrar a beleza, a força e a história das mulheres da comunidade japonesa. Foram 25 inscritas, com idades entre 64 e 88 anos, que subirão ao palco para representar com orgulho a tradição e a cultura de suas famílias. O título de “Miss Batian” será uma homenagem simbólica às avós, pilares da cultura japonesa no Brasil.

Gastronomia com flores e atrações culturais

Entre as novidades do último final de semana, a Expo Aflord traz uma gastronomia criativa que vai surpreender: pratos como massa com flores comestíveis prometem uma experiência sensorial única para os visitantes. Além disso, a ampla praça de alimentação segue oferecendo delícias típicas da culinária oriental e brasileira.

A programação cultural também será intensa, com shows de música, apresentações artísticas e performances que unem tradição e modernidade, tornando o evento uma experiência completa para toda a família. A programação completa está disponível no site oficial: www.expoaflord.com.br 

Uma viagem pela história da humanidade com flores
Neste ano, a Expo Aflord ganhou o tema “Florescendo com os Marcos Históricos”. O pavilhão, decorado com quase 10 mil flores, convida o público a uma verdadeira viagem no tempo, retratando invenções e descobertas que transformaram a humanidade – desde a escrita e o fogo até a roda, os veículos modernos e a conquista do espaço.

A flor símbolo da edição é a Zínia, que representa resistência, beleza e sabedoria, traduzindo o espírito da exposição.

Serviço
32ª Expo Aflord – Florescendo com os Marcos Históricos
Local: Av. PL do Brasil, s/nº, km 4,5 – Bairro Jaguari, Arujá/SP
Último final de semana:  30 e 31 de agosto
Horário: Sábados e domingos, das 8h30 às 18h
Ingressos: à venda no local ou pelo site www.expoaflord.com.br



