Um papa universal que vai olhar para os trabalhadores, diz bispo de Mogi

O bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, conversou com o DS nesta sexta-feira sobre o que esperar do pontificado do papa Leão XIV, que foi eleito nesta quinta-feira no Vaticano.

Dom Pedro Stringhini afirmou que tem boas expectativas sobre o novo papa, acredita que ele terá um pontificado longo, maior do que foi de Francisco, que durou 12 anos.

“Será um papa universal. O papa de modo geral é uma pessoa de visão universal. Mas esse de modo muito especial pois nasceu nos Estados Unidos e viveu no Peru”, disse.

Acompanhe a entrevista completa.

Diário de Suzano: O que esperar do novo papa, Robert Francis Prevost, o papa Leão XIV? Qual o rumo da igreja com ele?

Dom Pedro Luiz Stringhini: Leão XIV é um papa jovem, com 69 anos. João era mais novo ainda. Então acredito que será um pontificado mais longo. E teve uma ascensão rápida. Em dez anos foi ordenado bispo no Peru. Se tornou bispo, cardeal e agora papa. Mostra que é muito prodígio. Quando apareceu para a população vimos a vibração do povo. A repercussão no mundo. Em Mogi realizamos uma missa, pois sem papa a igreja católica fica órfão. O papa é sucessão apostólica de Pedro. Nunca foi interrompida. Se espera o quanto antes um novo papa. O mundo é cheio de desafios. O principal é o da paz.

DS: Qual o significado de ele ser agostiniano?

Dom Pedro Stringhini: Antes de ser papa ele é bispo e padre. Dentro da Igreja Católica os padres podem ser diocesano ou de congregações. Eu sou diocesano. Já as congregações são de algum grupo, seguem alguém. Em Suzano tem a igreja Bom Pastor que tem os trabalhos da congregação do Verbo Divino. Papa Francisco era Jesuíta. Leão é da ordem de agostiniano. Jesuíta segue Santo Inácio de Loyola. Agostinianos se inspiram em Santo Agostinho, ainda no século IV, que escreveu muita coisa como filósofo e teólogo. Ele era convertido. Escreveu textos sobre a santíssima trindade. Frases célebres: “para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão”.

DS: Qual significado Robert quer passar escolhendo o nome Leão?

Dom Pedro Stringhini: O nome dos papas tem significado. Leão XIV vem de Leão XIII, ainda em 1890. Trabalhou com questões sociais e do trabalho. O mundo vinha da revolução industrial, passando de uma vida rural para uma vida industrial. Papa Leão XIII deu início na doutrina social da igreja. Leão XIV vai escolher olhar para o trabalho e trabalhador, todas as questões sociais. Porque existe imigração? Porque as pessoas buscam melhor condição vida.

DS: Qual a importância de ele ser americano e peruano?

Dom Pedro Stringhini: Ele (Leão XIV) é uma pessoa universal. O papa é uma pessoa de visão universal. Mas esse de modo muito especial, porque nasceu nos Estados Unidos e morou muitos anos no Peru. Fala italiano, e francês. É uma pessoa internacional, de caráter universal. Ele tem raízes latino-americana.

DS: Como deve ficar a relação do papa com o governo norte-americano?

Dom Pedro Stringhini: Ele é diplomata. Há sim relações contrastantes, mas ele vai dialogar com o governo Trump. Leão XIV tem posições contrárias. A posição da igreja é o socorro aos mais necessitados. Leão XIV vai contra um governo de extrema direita, mas a experiência diplomática será exercida.

DS: Pautas delicadas, como grupos LGBT, maior força da mulher devem ser tratadas ou Leão XIV pode “segurar”?

Dom Pedro Stringhini: Francisco foi avançado nessas questões. A igreja defende o povo e meio ambiente. Mas nas pautas dos costumes engatinha. Leão não vai voltar atrás no que disse Francisco, mas não vai avançar. A Igreja não muda. A Igreja tem receios. A sociedade pode não entender. Uma parte quer que vá para frente, aplaude e quer mais. E outras que querem menos.

DS: Falam muito da importância do papa ter trajetória pastoral, porque é importante?

Dom Pedro Stringhini: O papa antes de tudo é pastor. Por isso é a pastoral. É o serviço com o povo diretamente. Pietro Parolin (um dos cotados para ser o novo papa), Bento XVI também era da academia. Leão tem muitas experiências em pastorais. Fica mais em campo. Se emocionou, olhando para o povo ao ser anunciado. Tem a experiência também da cúria romana, estudou no Vaticano. Tem uma atuação completa. Circula uma foto dele dentro da água, em um dia que teve alagamento na cidade em que morava no Peru, com uma bota de borracha. É isso, estar no meio do povo.