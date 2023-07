Uma cidade confirma e três estudam ponto facultativo em jogos da seleção feminina

As prefeituras de Mogi das Cruzes, Poá e Ferraz estudam adotar ponto facultativo nos jogos da seleção feminina na Copa do Mundo conforme equipe avançar na competição.

A Copa do Mundo Feminina se inicia nesta quinta-feira, e o Brasil joga na próxima segunda, às 8 horas, contra Panamá.

A Prefeitura de Itaquá respondeu apenas que ainda estuda adotar ou não o ponto facultativo.

Já a Prefeitura de Santa Isabel afirmou que vai adotar, mas não especificou se será apenas na fase “mata-mata” ou desde o início.

E o Executivo de Suzano descartou qualquer possibilidade de adotar, devido ao calendário de pontos facultativos de 2023 já estar definido.

O DS não recebeu as respostas de Arujá, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim.

Incentivo

Todas as prefeituras se disseram favoráveis e que “estão na torcida pela seleção feminina”.

“Mogi é a terra dos Esportes. Por isso, a administração incentiva todas as modalidades esportivas, incluindo o esporte feminino, que é motivo de orgulho para os mogianos. A cidade segue na torcida pela nossa seleção”, respondeu a prefeitura de Mogi.

Poá reforça que o esporte feminino tem ganhado cada vez mais destaque, e que na cidade são ofertadas aulas de diversos esportes para atletas.

“Nós temos grandes representantes no Esporte que mostram a força e a garra das mulheres. O cenário se encontra em evolução e as modalidades femininas, como o futebol, começam a ganhar o merecido destaque. É primordial oferecer acesso às práticas esportivas e em nosso município, contamos com escolinhas de diferentes modalidades do esporte, em que são atendidas muitas atletas”, disse a prefeita Marcia Bin.

Mesmo que não adotará ponto facultativo nos jogos, a Prefeitura de Suzano defende o protagonismo feminino nos esportes.

“A municipalidade reforça a importância do protagonismo feminino nos esportes e em demais áreas da sociedade, incentivando o empoderamento de mulheres e meninas por meio de ações estratégicas executadas durante todo o ano pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e por demais setores da administração”.

Jogos

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina acontecerá no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8 horas (horário de Brasília), contra o Panamá. A partida correrá no Hindmarsh Stadium, em Adelaide. O segundo jogo será no sábado, dia 29 de julho, contra a França, às 7 horas, no Sidney Football Stadium, em Sidney. Na última rodada da primeira fase, o Brasil joga contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, às 7 horas, no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne.