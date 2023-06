UMC firma parceria com Universidade na Califórnia através do programa Cigex

A UMC firmou, através da Coordenação de Internacionalização e Global Experience (Cigex) uma parceria com a CALIFORNIA NORTHSTATE UNIVERSITY (CNU), na qual será possível realizar intercâmbios de alunos e professores, além de parcerias em projetos de pesquisas e projetos acadêmicos. A colaboração entre as Instituições se inicia com pesquisas científicas entre o Núcleo de Pesquisa Tecnológica da UMC e a Universidade Estadunidense.

A CNU é uma instituição dedicada a educar, desenvolver e treinar indivíduos para fornecer atendimento competente e centrado no paciente. Com esse objetivo, a Universidade desenvolveu um plano estratégico que aborda educação, parceria e bolsa de estudos.

Para o Pró-Reitor Acadêmico da UMC, Professor Dr. Cláudio José Alves de Brito, “a parceria com a Universidade da Califórnia só ratifica o comprometimento da Universidade oferecendo o melhor ensino para os alunos”, afirma o Pró-Reitor.

De acordo o professor Marcello Francisco dos Santos, Coordenador do CIGEX essa parceria é fundamental entre as instituições. “Este trabalho em conjunto contribuirá para o aumento de conhecimento da comunidade acadêmica, além de proporcionar oportunidades futuras com outras Instituições de Ensino do exterior”, afirma o professor.

A Coordenação de Internacionalização e Global Experience – CIGEX, área responsável pelos assuntos referentes a internacionalização da UMC, tem o objetivo de articular e fomentar esforços que gerem relações com instituições estrangeiras, sejam elas acadêmicas ou empresariais, para realização de acordos e convênios para a Universidade.

Mais informações sobre a CIGEX acesse o site: www.umc.br/cigex e conheça os Programas Integrados de Estudos e os cursos de Pós-graduação stricto sensu disponíveis.