UMC oferece atendimento jurídico gratuito na 23ª Feira de Saúde

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) vai disponibilizar, durante a 23ª edição da tradicional Feira de Saúde, no domingo (21/9), das 8h às 12h, na Policlínica da UMC (Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro), atendimento jurídico gratuito aos interessados.

A iniciativa permitirá que a população de Mogi das Cruzes e região receba orientações jurídicas nas áreas cível, em um espaço já reconhecido pelo atendimento médico gratuito e pelos diversos serviços oferecidos à comunidade.

Para participar, basta comparecer ao local do evento com um documento de identidade com foto. O atendimento é totalmente gratuito e aberto à comunidade.

Atendimento jurídico gratuito durante todo o ano

Além da participação na Feira de Saúde, a UMC oferece atendimento jurídico gratuito ao longo de todo o ano por meio do Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), criado em 1978. O programa atende moradores do Alto Tietê que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos e patrimônio inferior a R$80 mil.

O SAJ contempla casos como pensão alimentícia, divórcio, guarda, adoção, investigação de paternidade, interdição, entre outros. O atendimento pode ser presencial ou remoto, sempre mediante agendamento.

O curso de Direito da UMC também mantém um Tribunal do Júri simulado, que proporciona experiência prática aos alunos e fortalece a formação acadêmica.

Mediação e conciliação em parceria com o TJ-SP

Em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a UMC abriga o Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), que promove audiências de conciliação e mediação. O centro oferece alternativas rápidas e eficazes para solução de conflitos, sem necessidade de processos judiciais demorados.

Serviço – Contatos para atendimento jurídico

SAJ – Serviço de Assistência Jurídica

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Telefone: (11) 4798-7233

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Endereço: Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico (Prédio III, térreo, sala 10 – UMC)

Telefone: (11) 4798-7052

E-mail: cejusc.mogicruzes@tjsp.jus.br

Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h