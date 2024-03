UMC promove "Fórum UMC Mogi 500 anos" para debater o futuro da cidade

A UMC promove, no dia 23 de março, o Fórum UMC Mogi 500 anos, que irá reunir especialistas, autoridades, estudantes e cidadãos para discutir propostas de melhorias para diversas áreas da cidade, como mobilidade, saúde, educação, cultura, meio ambiente, segurança, dentre outros.

O objetivo do projeto Mogi 500 anos, iniciado pela Prefeitura Municipal, é elaborar um plano de ações para o desenvolvimento sustentável de Mogi das Cruzes até 2061, quando o município completará 500 anos de fundação. As propostas discutidas no Fórum UMC serão compiladas em cartas que serão entregues à Prefeitura e à Câmara Municipal, como forma de contribuir para o planejamento estratégico da cidade. Os interessados em participar podem realizar a inscrição por meio do formulário disponível em: https://forms.office.com/r/eNZbj0693u . As vagas são limitadas.

Além de sediar o Fórum - que representará um marco para a cidade - a UMC também integra o Conselho “Mogi 500 anos”, por meio da participação do Pró-Reitor Acadêmico e Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito. O conselho reúne integrantes do setor público e, principalmente, privado, além do terceiro setor e sociedade civil.

“A UMC forma mentes pensantes para o futuro e anda lado a lado com a evolução de Mogi das Cruzes há mais de 60 anos. Além disso, está presente nos grandes avanços históricos da cidade, como a criação da estação Estudantes. Nosso fundador, o Padre Melo, deixou um incontestável legado para Mogi. Há 20 anos, nossa Reitora, Prof.ª Regina Coeli, vem dando continuidade e criando o seu próprio. Buscamos continuar esse trabalho de transformação da sociedade, do crescimento da cidade e do atendimento ao público através da UMC. Como sempre digo, a UMC leva Mogi até no nome!! O Fórum UMC 500 anos irá discutir e dar voz a comunidade acadêmica interna e externa”, disse Cláudio.

A programação do Fórum terá início às 8 horas no Teatro Manoel Bezerra de Melo. Em seguida, os participantes poderão escolher um tema para participar das discussões. Os debates serão realizados simultaneamente, das 9h às 12h, em 11 salas temáticas, contando com a presença de professores da UMC, que atuarão como moderadores e relatores. O encerramento do evento está previsto para as 13 horas.

Confira os temas que serão abordados:

· Mobilidade urbana e rural - 1º andar, Sala 31-08

· Habitação de interesse social - 1º andar, Sala 31-10

· Relação escola-família, estratégias de assistência social e promoção de atividades culturais e esportivas - 1º andar, Sala 31-12

· Saneamento ambiental e clima - 1º andar, Sala 31-13

· Estratégias de educação e turismo, o Rio Tietê, áreas de mananciais e florestas - 1º andar, Sala 31-14

· Indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo - 1º andar, Sala 31-15

· Inovação e tecnologia: a indústria 4.0 - 1º andar, Sala 31-16

· Prevenção da violência, atuação municipal no combate ao crime - 1º andar, Sala 31-17

· Estratégias de saúde, promoção à saúde: alimentação, atividade física, lazer e cultura - 1º andar, Sala 31-23

· Estratégias de assistência à saúde: prevenção e tratamento de doenças - 1º andar, Sala 31-27

· Educação de qualidade e inclusiva / Promoção cultural - 2º andar, Sala 32-04

Serviço:

Fórum Mogi 500 anos

Data: 23 de março, das 8h às 13h

Local: UMC – Av. Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, 200 - Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP

Inscrições: https://forms.office.com/r/eNZbj0693u