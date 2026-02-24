UMC recebe presidente do TRT-2 para debate sobre Inteligência Artificial no Judiciário 

Com o objetivo de promover o debate sobre a aplicação da Inteligência Artificial no Poder Judiciário, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) receberá, na próxima terça-feira (03), o Excelentíssimo Desembargador Dr. Valdir Florindo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), para ministrar sobre o tema.

O evento promoverá reflexões acerca dos avanços tecnológicos e seus impactos na atuação de magistrados, advogados e demais operadores do Direito, além de abordar o papel do ser humano diante do crescente processo de digitalização da Justiça.

A iniciativa também discutirá a implementação de ferramentas tecnológicas nos tribunais brasileiros, bem como a necessidade de assegurar transparência, responsabilidade e segurança jurídica no uso dessas soluções.

A palestra integra a programação acadêmica do curso de Direito da UMC e tem como objetivo fomentar o debate e a atualização do corpo discente sobre temas contemporâneos relevantes para a sociedade e para a formação jurídica.