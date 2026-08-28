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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos no interior de São Paulo, alerta Defesa Civil

Regiões norte e noroeste são as mais afetadas pela forte onda de calor que atinge o estado; temperatura pode passar de 40ºC em alguns municípios

28 agosto 2026 - 11h00Por Agência SP
Umidade do ar pode cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde Umidade do ar pode cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Uma forte onda de calor que chega a São Paulo a partir desta quinta-feira (27) deve elevar as temperaturas para máximas acima de 40ºC nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba.

Além do calor intenso e os riscos para a população, a Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar nestas regiões, que pode cair abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde. Para efeito de comparação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda umidade entre 40% e 60%.

Os baixos níveis de umidade no ar causam ressecamento intenso do ambiente, das mucosas e vias respiratórias. Podem causar ainda garganta seca, tosse e agravar doenças como asma, rinite, bronquite e sinusite, além de facilitar a entrada de vírus e bactérias no organismo pelas vias aéreas.

A Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que podem ser mais afetadas pelo tempo seco.

A orientação é manter-se bem hidratado, evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente nos períodos de maior calor, usar roupas leves e claras e manter-se em locais frescos e ventilados.

Calor de até 42ºC

Os municípios localizados nas regiões norte e noroeste do estado devem ser os mais atingidos pela onda de calor que atinge o estado.

Em Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Marília os termômetros devem oscilar entre 40ºC e 42ºC entre sexta-feira e domingo.

Na Região Metropolitana, Baixada Santista, São José dos Campos e Litoral Norte a temperatura máxima deve oscilar entre 30ºC e  35ºC.

Risco de Incêndios

A onda de calor associada à baixa umidade do ar e ventos secos cria condições favoráveis para a propagação de incêndios, por isso a Defesa Civil alerta a população para não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos, não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou áreas de vegetação ressecada e não soltar balões.

Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Acompanhe os alertas e as dicas de prevenção no perfil oficial da Defesa Civil do Estado de São Paulo, @defesacivilsp. 

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