União entre cidades é proposta ao Condemat para a realização de feiras

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário (SMDEA) de Ferraz de Vasconcelos apresentou proposta de realização anual de feiras industriais e de agronegócios unificadas no Alto Tietê. O documento foi protocolado pelo chefe da pasta ferrazense Pedro Elias Bou Assi, na manhã da última quinta-feira (20), na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Segundo o gestor da pasta, a sugestão de unir os 11 municípios para desenvolver as atividades pertinentes à economia regional, faz parte das diretrizes de governo da atual administração municipal e será um marco na integração no ramo industrial e no agronegócios. "Com a fusão implantada no Alto Tietê, cada município poderá participar das feiras industriais e de agronegócios sem ter de arcar sozinho com os custos da logística e infraestrutura dos eventos, além de cada cidade ter a oportunidade de expor o seu potencial de produção ou de agronegócios, mesmo que for de pequena monta. Por outro lado, a iniciativa sem sombra de dúvida, vai atrair o interesse de todo o segmento do Estado de São Paulo, em conhecer e participar das feiras que serão realizadas em nossa região", destaca Bou Assi.

No documento protocolado na Diretoria Executiva do Condemat, foram apresentadas também, como propostas, a criação de um espaço físico no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a exposição de painéis mostrando as peculiaridades de cada município com seus respectivos dados geográficos e econômicos.

A terceira sugestão se refere à inclusão dos membros das Comissões Regionais de Estatísticas Agropecuárias (Coreas), das agências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos, respectivamente, nas Comissões Temáticas do Condemat.

A iniciativa foi recebida de forma positiva pela assessora de Comunicação da entidade, jornalista Mara Flores, que informou que a propositura será encaminha ao presidente do Consórcio, prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR).