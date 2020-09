União Municipal dos Estudantes de Poá lutam contra volta às aulas

Seis estudantes do grupo União Municipal dos Estudantes de Poá (Umep) agendaram reunião com o prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), para o dia 2 de outubro.

Os estudantes tentavam um encontro com o prefeito e conseguiram após “manifestarem” na Prefeitura na manhã de ontem.

Os jovens seguiram com cartazes e outros acessórios. O objetivo era cobrar um posicionamento e dialogar sobre o retorno das aulas em Poá.

Segundo disse um dos estudantes envolvidos, eles querem saber, não só com o prefeito, mas com os demais poderes e autoridades da cidade, como seria um possível retorno às aulas e elaborar uma comunicação mais ampla no município sobre o assunto.

A ação começou por volta das 10 horas, e só foi terminar após às 15 horas. Dos seis estudantes, dois seguiram no gabinete conversando com um dos secretários de Gian e conseguiram agendar uma reunião.

“Aprovamos um documento pra que não voltem as aulas no município. Ninguém quer que as aulas voltem. Queremos falar com ele”, disse Alfredo Carrara, presidente da UMEP.

DIÁLOGO

Em nota, a Prefeitura de Poá informou que o prefeito Gian Lopes segue à disposição para dialogar e ouvir os estudantes, e que ontem não estava na Prefeitura, já que cumpria agendas anteriormente marcadas.

Até o momento, o retorno das aulas no Estado é incerto.

O governador deu permissão para que as escolas estaduais decidam sozinhas pelos retorno.