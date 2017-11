Unica de Mogi das Cruzes recebe certificado de qualidade ONA

A Unica - Unidade Clínica Ambulatorial Dr. Arthur Domingos Fais recebeu hoje o Selo de Qualidade e o Certificado de Acreditação da ONA Nível 1. A ONA é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, que atesta a qualidade de serviços de saúde no Brasil. O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes já conta com essa certificação e as UPAs – Unidades de Pronto Atendimento, localizadas no Rodeio e Oropó, devem ser as próximas unidades a buscarem o reconhecimento.

A certificação é resultado de um amplo trabalho referenciado nas normas do Sistema Brasileiro de Acreditação e do Manual Brasileiro de Acreditação. “Nosso objetivo é melhorar os serviços prestados à população e garantir a segurança e a qualidade do atendimento prestado. E estamos conversando com todos os secretários para que outros setores mantenham a melhoria contínua do atendimento”, explicou o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Fruto do esforço e envolvimento da equipe, a conquista do Selo de Qualidade ONA 1 é resultado de um rigoroso processo de avaliação, que verificou se a instituição atende a prerrogativas para realizar suas atividades com segurança e possui ações e processos que priorizam a qualidade no atendimento dos usuários. “Agradeço o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e principalmente dos funcionários da Unica, porque são eles os responsáveis pelo prêmio que estamos recebendo hoje”, afirmou Aparecida de Fátima Bertoncello, provedora da Vitale, organização social responsável pelo gerenciamento da unidade desde o início do ano.

Inaugurada em fevereiro de 2012, a Unica é um centro de especialidades médicas voltado para o diagnóstico e o tratamento de crianças, mulheres, homens e idosos. Conta, ainda, com uma academia equipada com aparelhos de ginástica e piscina coberta e aquecida para atividades voltadas às pessoas da terceira idade. “A Unica deu um salto na qualidade do atendimento de saúde prestado no Distrito de Jundiapeba e vai avançar ainda mais, a partir do próximo ano, quando estará concluída a construção do novo Bloco Cirúrgico”, explicou o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Desde setembro deste ano está em construção o novo Bloco Cirúrgico da Unica. No total, serão 299,15 m2 de área construída, contemplando diversos ambientes e classificação Tipo II, ou seja, poderá realizar cirurgias de pequeno e médio porte com anestesia local, sem pernoite do pacientes, tais como vasectomias, varicocele e hérnia umbilical. As obras estão orçadas em R$ 631.290,31 e o prazo para execução é oito meses. “Na próxima semana, vamos iniciar o processo de compra dos equipamentos e mobiliários”, adiantou o secretário.