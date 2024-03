Unicamp divulga calendário do Vestibular 2025

A Unicamp, por meio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), está divulgando as datas do calendário para o Vestibular 2025.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 30 de agosto, pela internet. A primeira fase será realizada no dia 20 de outubro de 2024 e a segunda fase acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro de 2024.

Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão em dezembro, após a segunda fase. A Comvest divulgará a primeira lista de aprovados no dia 24 de janeiro de 2025.

Isenções da taxa de inscrição

Candidatos que atendam aos requisitos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2025 como para a modalidade Enem-Unicamp 2025, a partir do dia 13 de maio. Os pedidos de isenção deverão ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest, até o dia 7 de junho. O envio da documentação necessária (que constará do Edital a ser publicado em breve) é feito também pela internet, no mesmo período. A lista de beneficiados será divulgada no dia 30 de julho.

O calendário do Vestibular 2025 foi definido em reunião realizada com os responsáveis pelos vestibulares de universidades públicas do Estado de São Paulo que realizam processos seletivos próprios, com o objetivo de evitar que as datas coincidam e, assim, facilitar a participação dos candidatos interessados em mais de um processo seletivo.

Calendário Vestibular Unicamp 2025

Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição1/8 a 31/8/2024

Prova de Habilidades Específicas – MúsicaSet/2024

1ª fase20/10/2024

2ª fase1 e 2/12/2024

Provas de Habilidades EspecíficasDez/2024

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada24/1/2025