Unidades Básicas de Saúde terão vacinação antirrábica em Ferraz

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos ampliou a vacinação antirrábica para sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a partir desta semana. Com o objetivo de imunizar o maior número de animais e evitar a doença da raiva em cães e gatos, a ação será realizada todas as sextas-feiras, das 9 às 11 horas.

A cada semana, o Departamento de Controle de Zoonoses de Ferraz de Vasconcelos estará em uma unidade diferente. Nesta sexta, 14 de fevereiro, o atendimento será na UBS Jardim Rosana, na rua José Treves Bretas, 10, Jardim Renata. Já no dia 21, a imunização ocorrerá na UBS Kemel, rua Luiz Zandrini, 10, no Jardim Luiz Mauro, e na última sexta-feira do mês, dia 28, será na UBS Bela Vista, na rua Benedito Secundino Leite, 350.

Em março, a vacinação começa dia 7 na UBS CDHU, na rua Américo Trufelli, 261, Parque São Francisco. Em seguida, dia 14 na UBS Santo Antônio, rua Guarani, 581, e no dia 21 será a vez da UBS Jardim Castelo, rua do Castelo, 78. Por fim, na UBS Jardim São Lázaro, na rua José Militão Soares, 141, Jardim São Fernando, em 28 de março.

Com a distribuição de 50 senhas, os tutores podem vacinar até dois animais, gatos e cachorros, sem a necessidade de agendamento. Será necessária a apresentação do documento original com foto do responsável e comprovante de endereço.

Vale destacar que a imunização continuará todas as quintas-feiras na Clínica Veterinária Municipal, localizada na Rua das Américas, 35, no Sítio Paredão.

A vacinação antirrábica busca eliminar a doença da raiva, garantindo a proteção, tanto da população, quanto dos animais de estimação, já que é um distúrbio viral agudo que pode ser transmitido de animais para humanos. “A ampliação do serviço é fundamental para garantirmos a saúde pública e o bem-estar dos nossos animais de estimação. Tutores, estejam conscientes da importância dessa medida, busquem a unidade de saúde mais próxima e participem ativamente, contribuindo para uma cidade mais segura e saudável para todos”, pontua o secretário da pasta, Clécio Gonçalves.