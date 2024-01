Unidades do Bom Prato da região servem 2,1 mi de refeições em 11 meses

As unidades do Bom Prato do Alto Tietê serviram 2,1 milhões de refeições em 11 meses, entre janeiro e novembro de 2023. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo.

Na região as unidades estão instaladas em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Todas as unidades dos restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas para o café da manhã, com o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11 horas para o público em geral. O jantar é a partir das 17 horas.

As refeições não passam de R$1,00. O café da manhã custa R$ 0,50, com o almoço por R$ 1,00 e o jantar por R$ 1,00. Desde a inauguração do programa, em 2000, os valores das refeições permanecem inalterados.

Em Suzano são servidas 1,8 mil refeições diariamente. Em média, são 300 cafés da manhã, 1,2 mil almoços e 300 jantares. Mensalmente a unidade oferta 54 mil refeições.

Já em Ferraz são servidos 1,5 mil pratos diariamente. A média é de 300 cafés da manhã, 900 almoços e 300 jantares. No mês a unidade oferece 30 mil refeições.

Na unidade de Itaquá são servidas 1,6 mil refeições no dia. Em média, são 300 cafés da manhã, mil almoços e 300 jantares. Mensalmente a unidade oferta 32 mil refeições.

Em Mogi são duas unidades. Na primeira unidade são servidos 500 cafés da manhã, 1,1 mil almoços e 300 jantares. Diariamente são 1,9 refeições e totalizando 57 mil mensalmente.

Na unidade de Jundiapeba, são servidas 1,1 mil refeições diariamente. A média é de 300 cafés da manhã e 800 almoços. A unidade não oferece jantar. No mês a unidade oferta 22 mil refeições.