Unidades do Detran.SP fecham durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) disse nesta quarta-feira (13) que as unidades em todo o Estado terão expediente parcial nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Quando as partidas ocorrerem na parte da manhã, o atendimento terá início às 14 horas. Já em dias de jogos na parte da tarde, as unidades fecharão às 12 horas.

Os postos Poupatempo e o Disque Detran.SP também seguirão esse expediente, que foi determinado pelo decreto estadual 63.461/2018, publicado na edição de 12 de junho do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Serviços eletrônicos – Vale ressaltar que o Detran.SP oferece 36 serviços online em seu portal www.detran.sp.gov.br. Na página, o cidadão pode fazer procedimentos relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e PID), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha de acesso pessoal. O Detran.SP oferece, ainda, três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; indicação de condutor por selfie; consultar multas do próprio veículo e débitos de veículos de terceiros; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS.