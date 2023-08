Unidades do PAT abrem 483 vagas de trabalho na região

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informa que nesta qurta-feira (16) há 483 vagas disponíveis na região do Alto Tietê.

Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.Veja as vagas por cidade neste link aqui.

Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT; ou compareça ao Posto mais próximo.

Endereço dos PATs

Arujá - Rua Professor João Feliciano, 75 , Bairro Dos Barbos - Centro - (11) 4653-4057/ (11) 4653-1230 pataruja@sde.sp.gov.br

Ferraz De Vasconcelos Cic - Rua Américo Trufelli, 60 - (11) 4676-7773 / (11) 4678-0856 - patferraz@sde.sp.gov.br

Itaquaquecetuba - Rua Dom Thomaz Frey, 89 - Centro - (11) 4754-1424 - patitaquaquecetuba@sde.sp.gov.br

Mogi Das Cruzes - Av. Candido Xavier De Almeida E Souza, 117 - Centro Civíco - (11) 4699-1900 patm.cruzes@sde.sp.gov.br

Poá - Rua 26 De Março, 72 - Centro - (11) 4754-1424/ 4679-7854 - patpoa@sde.sp.gov.br

Suzano - Rua Washington Luís, 185 - Centro - (11) 4742-5514 - patsuzano@sde.sp.gov.br