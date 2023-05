Unidades dos PATs do Alto Tietê têm 573 vagas de emprego

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) informa que nesta quinta-feira (18) há 573 vagas disponíveis no Alto Tietê.

Além das vagas, os postos oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo divulgou que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.

Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT; ou compareça ao posto mais próximo.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 230 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Em 2021, foram ofertadas mais de 193 mil vagas de empregos nas unidades dos PATs no estado.