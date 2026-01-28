Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unidos de Bamba Querê será a segunda escola de samba a desfilar no carnaval de Ferraz

Escola pretende reafirmar o poder feminino com samba-enredo sobre as guerreiras mitológicas Amazonas

28 janeiro 2026 - 15h49Por De Ferraz
- (Foto: Camille Mello)

A Unidos de Bamba Querê, que foi fundada em 2011, será a segunda escola de samba a se apresentar na avenida no Carnaval 2026 em Ferraz de Vasconcelos. O desfile acontece no dia 14 de fevereiro a partir das 18h na Rua Godofredo Osório Novaes, altura dos números 96 ao 125, próximo à estação de Ferraz.

A escola, que já tem 14 anos de existência, irá desfilar com 150 integrantes divididos em sete alas. Esta agremiação tem como cores representativas o vermelho, branco, amarelo, laranja e preto. A mascote do pavilhão é uma cobra rainha, que tem como habilidade a observação.

O tema do samba-enredo será: “Amazonas: Deusas da vida, Guerreiras do samba”. A escolha se deu pela história mitológica das Amazonas, guerreiras que viviam em uma ilha chamada Temiscira. Foram conhecidas pela habilidade no arco e equitação, vivendo em uma sociedade exclusivamente feminina. Eram figuras de força, independência e desafiavam as normas de gênero da época.

A escola deseja fortalecer o poder feminino e homenagear todas as mulheres ferrazenses.

A presidente da escola é Claralice Di Folc e o pavilhão fica localizada na Rua Capitão Pedro Speridião Holffer nº 1685. 