Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 21 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unilivre 2026 abre inscrições e fortalece acesso de estudantes ao ensino superior em Ferraz

Programa garante transporte coletivo municipal gratuito a universitários

21 janeiro 2026 - 09h03Por De Ferraz
- (Foto: Vinicius Cavalcante /Secom FV)

Estudantes de Ferraz de Vasconcelos já podem se preparar para mais um ano letivo com apoio da Prefeitura. Estão oficialmente abertas as inscrições para o UNILIVRE 2026, programa que assegura transporte coletivo municipal gratuito a universitários, reduzindo despesas e incentivando a continuidade dos estudos.

A iniciativa tem como foco principal democratizar o acesso ao ensino superior, garantindo que o custo do deslocamento não seja um obstáculo para quem busca qualificação acadêmica. Ao oferecer a gratuidade nos ônibus municipais, o UNILIVRE se consolida como uma importante ferramenta de inclusão social e mobilidade urbana.

No site, os interessados encontram as opções de primeiro cadastro, recadastramento e consulta de resultados. O processo de inscrição é totalmente online e pode ser feito pelo portal oficial do programa: https://unilivre.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/

Para participar, é necessário residir em Ferraz de Vasconcelos, ter a família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) junto ao CRAS de referência e morar a pelo menos 1,5 km das estações de trem do município.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, o programa reflete uma visão integrada de políticas públicas. “O UNILIVRE não trata apenas de deslocamento, mas de oportunidade. É uma ação que conecta mobilidade, educação e desenvolvimento social, criando condições reais para que nossos jovens permaneçam na universidade”, ressalta.

Dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4674-4000.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá é contemplada pelo Programa Rios Vivos e recebe ações de limpeza
Região

Poá é contemplada pelo Programa Rios Vivos e recebe ações de limpeza

Procon de Mogi mostra variação de até 424% no material escolar
Região

Procon de Mogi mostra variação de até 424% no material escolar

Ferraz faz 2&ordm; processo seletivo do mês com 197 vagas de emprego
Região

Ferraz faz 2º processo seletivo do mês com 197 vagas de emprego

Trecho da Mogi-Bertioga é interditado após alto volume de chuva
Região

Trecho da Mogi-Bertioga é interditado após alto volume de chuva

Encontro promovido pela Secretaria de Favelas esclarece sobre regularização fundiária
Região

Encontro promovido pela Secretaria de Favelas esclarece sobre regularização fundiária

Colônia de Férias no Park tem atrações gratuitas no Itaquá Park Shopping
Região

Colônia de Férias no Park tem atrações gratuitas no Itaquá Park Shopping