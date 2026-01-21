Unilivre 2026 abre inscrições e fortalece acesso de estudantes ao ensino superior em Ferraz

Estudantes de Ferraz de Vasconcelos já podem se preparar para mais um ano letivo com apoio da Prefeitura. Estão oficialmente abertas as inscrições para o UNILIVRE 2026, programa que assegura transporte coletivo municipal gratuito a universitários, reduzindo despesas e incentivando a continuidade dos estudos.
A iniciativa tem como foco principal democratizar o acesso ao ensino superior, garantindo que o custo do deslocamento não seja um obstáculo para quem busca qualificação acadêmica. Ao oferecer a gratuidade nos ônibus municipais, o UNILIVRE se consolida como uma importante ferramenta de inclusão social e mobilidade urbana.
No site, os interessados encontram as opções de primeiro cadastro, recadastramento e consulta de resultados. O processo de inscrição é totalmente online e pode ser feito pelo portal oficial do programa: https://unilivre.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/
Para participar, é necessário residir em Ferraz de Vasconcelos, ter a família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) junto ao CRAS de referência e morar a pelo menos 1,5 km das estações de trem do município.
Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, o programa reflete uma visão integrada de políticas públicas. “O UNILIVRE não trata apenas de deslocamento, mas de oportunidade. É uma ação que conecta mobilidade, educação e desenvolvimento social, criando condições reais para que nossos jovens permaneçam na universidade”, ressalta.
Dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4674-4000.