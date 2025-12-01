Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unipiaget conquista pelo 11º ano consecutivo o Selo Instituição Socialmente Responsável ABMES

Certificação reafirma a atuação contínua da instituição em projetos de impacto social, educação prática e atendimento à comunidade ao longo de 2025

01 dezembro 2025 - 13h35Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O Unipiaget conquistou pelo 11º ano consecutivo o Selo Instituição Socialmente Responsável, concedido pela ABMES por meio da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A certificação reconhece instituições que desenvolvem ações sociais relevantes e registram, com transparência, seus projetos e resultados junto à entidade.

A conquista reforça um trabalho que não nasce de um único evento, mas de uma trajetória construída diariamente. Em 2025, o Unipiaget promoveu iniciativas que uniram aprendizado real, atendimento à população e impacto direto na comunidade. Cada atividade aproximou precocemente os estudantes da vivência prática e evidenciou o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional.

Segundo a ABMES, o selo é concedido às instituições que comprovam participação ativa na campanha, apresentando ações sociais, dados estatísticos e imagens, o que demonstra responsabilidade, organização e continuidade no trabalho social.

Para o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, o reconhecimento reforça a missão institucional. “Esse selo não é apenas um registro de participação, ele confirma que nossa missão vai além da sala de aula. Formamos profissionais, mas também cidadãos conscientes, comprometidos em transformar realidades. Cada projeto social nasce do nosso desejo de impactar positivamente a comunidade e de ensinar nossos estudantes a fazer o mesmo”.

Para a Coordenadora de Projetos de Extensão, Profª. Karolyne Rodrigues, cada ação desenvolvida pelos estudantes fortalece o compromisso da instituição com a formação humana. “Os projetos aproximam nossos alunos da realidade da comunidade, permitindo que aprendam fazendo e entendam o impacto social que suas ações podem gerar. É nesse diálogo entre teoria e prática que formamos profissionais mais sensíveis, solidários e preparados”.

Com mais de uma década de certificações consecutivas, o Unipiaget reafirma que responsabilidade social não é obrigação, é cultura, propósito e parte essencial da formação acadêmica que oferece à região.

