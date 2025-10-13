Unipiaget e Prefeitura de Poá firmam parceria no Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta

A Câmara Municipal de Poá foi palco, na manhã desta segunda-feira (13/10), da assinatura de um convênio entre o Centro Universitário Piaget e a Prefeitura de Poá. O Termo de Cooperação Técnica, firmado no Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, permitirá que estudantes do Unipiaget realizem estágios supervisionados nas unidades de saúde do município, contribuindo para a formação prática dos futuros profissionais e para o atendimento à população.

Além disso, o convênio garante descontos especiais para servidores públicos municipais e seus dependentes em cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela instituição.

O evento contou com a presença do reitor do Unipiaget, prof. Marcus Rodrigues, da pró-reitora acadêmica, profª Poliana Lima, da coordenadora do curso de Fisioterapia, profª Maíra Campos, do prefeito de Poá, Saulo Souza, do secretário municipal de Saúde, Dr. Silvanei Mamed, e da coordenadora do Centro de Fisioterapia de Poá, Dra. Ana Paula Gatti.

A fisioterapeuta Dra. Claudia de Deus, servidora concursada do município há 32 anos, também foi homenageada, juntamente com os profissionais do Centro de Fisioterapia Albert Sabin. O evento contou ainda com as palestras dos fisioterapeutas Dr. Eduardo Filoni e Dra. Maíra Campos.

Para o reitor do Unipiaget, prof. Marcus Rodrigues, que também é fisioterapeuta, o convênio representa um importante avanço. “Estamos de portas abertas para a cidade. Essa parceria reforça nossa missão em contribuir para o desenvolvimento da saúde pública e para a formação dos nossos alunos. Quero agradecer ao prefeito Saulo Souza pela confiança e aproveitar para parabenizar todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Embora hoje esteja como reitor, nunca deixarei de ser fisioterapeuta, uma profissão que cresceu muito e é fundamental para reabilitação dos pacientes”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a importância da data e compartilhou sua experiência pessoal com a fisioterapia. “Hoje é um dia de alegria, de estarmos juntos para celebrar essa profissão tão desafiadora, que devolve ao paciente o movimento, a independência e a qualidade de vida. Quando tinha 16 anos, fui diagnosticado com epifisiólise, uma doença que compromete o quadril, e precisei passar por cirurgia e fisioterapia. Fiquei meses em cadeira de rodas e, graças a profissionais comprometidos, recuperei meus movimentos. Se não fosse por esses heróis e heroínas anônimos, talvez eu não estivesse aqui hoje”, contou emocionado.

O prefeito concluiu destacando o papel transformador da profissão. “A fisioterapia é muito mais do que uma área da saúde. É uma profissão que transforma vidas e devolve a esperança. Esses profissionais merecem todo o reconhecimento por sua dedicação e amor ao próximo.”