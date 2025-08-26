Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 26 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unipiaget inaugura Clínica-Escola de Psicologia em Suzano no Dia do Psicólogo

Novo espaço oferecerá atendimento gratuito à população e formação prática aos estudantes

26 agosto 2025 - 13h38Por da Reportagem Local
Unipiaget inaugura Clínica-Escola de Psicologia em Suzano no Dia do PsicólogoUnipiaget inaugura Clínica-Escola de Psicologia em Suzano no Dia do Psicólogo - (Foto: Divulgação)

No próximo dia 27 de agosto de 2025, data em que se comemora o Dia do Psicólogo, o Centro Universitário Piaget (Unipiaget) inaugura oficialmente sua Clínica-Escola de Psicologia, ampliando a rede de serviços gratuitos já oferecidos à comunidade de Suzano e de todo o Alto Tietê.

O espaço foi planejado para garantir atendimento psicológico acessível à população, especialmente de baixa renda, e, ao mesmo tempo, possibilitar que os estudantes do curso de Psicologia vivenciem a prática clínica sob supervisão de professores experientes.

A nova clínica conta com consultórios exclusivos destinados ao atendimento infantil e outros para adolescentes, adultos e idosos, salas de supervisão e terapia em grupo, espaço para aulas e discussões de casos além de áreas de espera. Os atendimentos serão realizados por alunos dos últimos semestres do curso, sempre acompanhados por docentes especializados na área clínica.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia, Prof. Dr. Luís Sérgio Sardinha, a inauguração representa um marco no relacionamento do Unipiaget com a comunidade:

“Em breve, iniciaremos os atendimentos. Passaremos por uma fase inicial de adaptação até a abertura oficial dos agendamentos. Nesse primeiro momento, os atendimentos serão voltados a demandas iniciais da prática psicológica, como dificuldades de aprendizagem, adaptação, sintomas leves de ansiedade e depressão, além de questões de relacionamento. À medida que a clínica for evoluindo, ampliaremos os atendimentos, sempre com a proposta de oferecer um serviço gratuito à população e proporcionar experiência prática aos nossos alunos sob supervisão docente”, destacou.

Para o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, a inauguração reforça a missão social da instituição:

“A abertura da Clínica-Escola de Psicologia representa mais um equipamento do Unipiaget voltado para atender a comunidade, assim como já acontece com a Clínica da Saúde, a Farmácia Solidária e o Núcleo de Práticas Jurídicas. Ao mesmo tempo em que oferecemos serviços gratuitos e de qualidade para a população, garantimos que nossos estudantes vivenciem a prática e se formem como profissionais ainda mais preparados para o futuro.”

A iniciativa reforça o compromisso do Unipiaget em aproximar a formação acadêmica da realidade social, criando um espaço que une aprendizado e impacto direto na comunidade. E inaugurar essa conquista justamente no Dia do Psicólogo amplia ainda mais o simbolismo do momento.

Serviço:

O Unipiaget fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador, Suzano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Universitários do Alto Tietê se destacam em programa de startups do Sebrae-SP
Região

Universitários do Alto Tietê se destacam em programa de startups do Sebrae-SP

Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade
Região

Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade

Poá abre inscrições para dois cursos gratuitos pelo Qualifica SP nesta terça
Região

Poá abre inscrições para dois cursos gratuitos pelo Qualifica SP nesta terça

Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy
Região

Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy

Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano
Região

Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano

Mogi-Dutra em Arujá é interditada a partir desta segunda para reparos
Região

Mogi-Dutra em Arujá é interditada a partir desta segunda para reparos