Unipiaget inaugura Clínica-Escola de Psicologia em Suzano no Dia do Psicólogo

No próximo dia 27 de agosto de 2025, data em que se comemora o Dia do Psicólogo, o Centro Universitário Piaget (Unipiaget) inaugura oficialmente sua Clínica-Escola de Psicologia, ampliando a rede de serviços gratuitos já oferecidos à comunidade de Suzano e de todo o Alto Tietê.

O espaço foi planejado para garantir atendimento psicológico acessível à população, especialmente de baixa renda, e, ao mesmo tempo, possibilitar que os estudantes do curso de Psicologia vivenciem a prática clínica sob supervisão de professores experientes.

A nova clínica conta com consultórios exclusivos destinados ao atendimento infantil e outros para adolescentes, adultos e idosos, salas de supervisão e terapia em grupo, espaço para aulas e discussões de casos além de áreas de espera. Os atendimentos serão realizados por alunos dos últimos semestres do curso, sempre acompanhados por docentes especializados na área clínica.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia, Prof. Dr. Luís Sérgio Sardinha, a inauguração representa um marco no relacionamento do Unipiaget com a comunidade:

“Em breve, iniciaremos os atendimentos. Passaremos por uma fase inicial de adaptação até a abertura oficial dos agendamentos. Nesse primeiro momento, os atendimentos serão voltados a demandas iniciais da prática psicológica, como dificuldades de aprendizagem, adaptação, sintomas leves de ansiedade e depressão, além de questões de relacionamento. À medida que a clínica for evoluindo, ampliaremos os atendimentos, sempre com a proposta de oferecer um serviço gratuito à população e proporcionar experiência prática aos nossos alunos sob supervisão docente”, destacou.

Para o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, a inauguração reforça a missão social da instituição:

“A abertura da Clínica-Escola de Psicologia representa mais um equipamento do Unipiaget voltado para atender a comunidade, assim como já acontece com a Clínica da Saúde, a Farmácia Solidária e o Núcleo de Práticas Jurídicas. Ao mesmo tempo em que oferecemos serviços gratuitos e de qualidade para a população, garantimos que nossos estudantes vivenciem a prática e se formem como profissionais ainda mais preparados para o futuro.”

A iniciativa reforça o compromisso do Unipiaget em aproximar a formação acadêmica da realidade social, criando um espaço que une aprendizado e impacto direto na comunidade. E inaugurar essa conquista justamente no Dia do Psicólogo amplia ainda mais o simbolismo do momento.

Serviço:

O Unipiaget fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador, Suzano.