Unipiaget inaugura Clínica-Escola de Psicologia em Suzano no Dia do Psicólogo

O Centro Universitário Piaget (Unipiaget) inaugurou nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, sua Clínica-Escola de Psicologia, em Suzano. A data coincidiu com o Dia do Psicólogo, ampliando ainda mais o simbolismo do evento, que marcou um novo capítulo para a instituição e para toda a região do Alto Tietê.

A cerimônia de abertura contou com a presença do reitor, Profº. Dr. Marcus Rodrigues, a pró-reitora acadêmica, Profª. Me. Poliana Lima, o coordenador do curso de Psicologia, o Profº. Dr. Luís Sérgio Sardinha, autoridades municipais, como o vice-prefeito Said Raful, a primeira-dama Déborah Raffoul, o secretário municipal de Saúde, Dr. Diego Ferreira, Dra. Dulce Ramos, coordenadora da rede de atenção psicossocial de Suzano, Dra. Magna Damasceno, Conselheira do Conselho de Psicologia de São Paulo, além de outros secretários municipais, vereadores, representantes do Conselho Regional de Psicologia, representantes da imprensa, docentes, alunos e parceiros da saúde.

O espaço foi projetado para oferecer atendimento psicológico gratuito à população, especialmente a pessoas de baixa renda, e ao mesmo tempo garantir a vivência prática dos estudantes do curso de Psicologia, sempre sob supervisão de professores especializados.

A estrutura conta com consultórios exclusivos para atendimentos infantis, espaços destinados a adolescentes, adultos e idosos, salas de supervisão, terapia em grupo, espaço para aulas e discussões de casos e recepção. Os atendimentos serão realizados pelos alunos dos últimos semestres, sempre supervisionados por psicólogos docentes da instituição.

Durante a cerimônia, o coordenador do curso de Psicologia, Prof. Dr. Luís Sérgio Sardinha, a clínica marca um momento de avanço significativo para o curso. “É uma oportunidade ímpar estar aqui neste momento, todos nós estamos tendo esta sorte”, destacou.

Nesse primeiro momento, os atendimentos serão voltados a demandas iniciais da prática psicológica, como dificuldades de aprendizagem, adaptação, sintomas leves de ansiedade e depressão, além de questões de relacionamento. À medida que a clínica for evoluindo, os serviços serão ampliados, sempre com a proposta de oferecer um serviço gratuito à população e proporcionar experiência prática aos alunos sob supervisão docente.

Durante o evento, o reitor do Unipiaget, Profº. Dr. Marcus Rodrigues, reforçou o caráter social da iniciativa. “A Clínica-Escola é um espaço de acolhimento e de aprendizado. Ela nasce com a missão de oferecer atendimento gratuito à população, especialmente aos que mais necessitam, e de proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de vivenciar a prática clínica sob supervisão, formando profissionais ainda mais humanos e preparados.”

A noite foi finalizada com um coquetel de confraternização e, em seguida, a palestra da Psicóloga Dra. Rita de Cássia Amaral, que abordou “A importância dos estágios na formação em Psicologia”. O encontro reuniu alunos, professores e convidados, reforçando a relevância da prática na formação acadêmica.

A inauguração da Clínica-Escola de Psicologia soma-se a outros serviços já oferecidos gratuitamente pelo UNIPIAGET, como a Clínica da Saúde, a Farmácia Solidária e o Núcleo de Práticas Jurídicas, reafirmando o compromisso da instituição com a comunidade e com a formação de excelência.

Além disso, o UNIPIAGET é hoje a única instituição do Alto Tietê a conquistar o IGC 4 pelo terceiro ano consecutivo, índice que o coloca entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo avaliação do MEC.

Serviço

Clínica-Escola de Psicologia – Unipiaget

Endereço: Av. Mogi das Cruzes, 1001 – Jardim Imperador, Suzano