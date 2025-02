Unipiaget inaugura novas alas e reforça compromisso com a educação em Suzano

Nesta terça-feira (18/02), o Centro Universitário Piaget, em Suzano, inaugurou duas novas alas como parte do projeto de ampliação do campus. A cerimônia contou com a presença de representantes do Unipiaget em Portugal, gestores da instituição, coordenadores de curso professores, colaboradores, representantes das empresas responsáveis pela obra, representantes de diversos sindicatos e associações, secretários de diversos municípios da região, vereadores de Suzano, além de diversas autoridades entre outros convidados.

A mesa solene foi composta pelo magnífico reitor do Unipiaget, Marcus Rodrigues, pela presidente da mantenedora Unipiaget Brasil, Lúcia Marques Pereira, pelo prefeito de Suzano, Pedro Ishi, pelo presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama, e pelo Secretário de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano, Elvis Vieira. A pró-reitora acadêmica, Poliana Lima, também participou da cerimônia.

O evento teve início no auditório da instituição, onde as arquitetas responsáveis pelo projeto, Marcilene Iervolino e Cind Octaviano, apresentaram detalhes da expansão. Em seguida, foi exibido um vídeo institucional contando a história da instituição e a seguir realizados discursos pelas autoridades.

Marcus Rodrigues relembrou o caminho percorrido até a realização do projeto e ressaltou a importância da expansão para a instituição e para a cidade. “Em junho estávamos aqui iniciando este projeto e, hoje, celebramos um sonho realizado. Já são 13 anos de história, desafios e conquistas para chegarmos até aqui. Nunca tínhamos feito uma obra como essa, e ver esse espaço tomando forma é motivo de grande alegria. Agradeço imensamente a todos os colaboradores, professores e coordenadores, em especial ao Amauri, pelo empenho nessa jornada. Também deixo nosso reconhecimento à Prefeitura de Suzano, pela parceria”, declarou.

Ele também destacou o conceito inovador da estrutura e a parceria com as empresas responsáveis pela obra. “Desde o início, pensamos em um prédio diferente, com conceitos modernos e praças que promovem integração e convivência. Agradeço à Premovale e à Estevão Engenharia pelo excelente trabalho na concretização desse projeto. Esse é um espaço pensado para o futuro, e temos um compromisso com Suzano que se estende pelas próximas gerações, pois nosso projeto de concessão será pelos próximos 80 anos.”

Por fim, o reitor ressaltou o impacto do investimento e o compromisso com o crescimento sustentável da instituição. “Todo este investimento, de R$ 4 milhões apenas na fase inicial, foi gerado em Suzano e está sendo reinvestido aqui, para que possamos continuar crescendo junto com a cidade. A chegada desses novos prédios representa mais alunos, mais oportunidades e mais desafios a serem superados. Que possamos seguir fortalecendo esse trabalho e construindo um futuro cada vez melhor para nossos estudantes e para toda a comunidade”, concluiu.

Lúcia Marques Pereira destacou a importância da expansão e agradeceu a todos que contribuíram para essa conquista. “Esta primeira fase da expansão promove mais interação e reforça nosso compromisso com a educação. Suzano nos acolheu de forma especial, e estamos cada vez mais firmando nossa presença na cidade. Com esse crescimento, reafirmamos nossa responsabilidade na construção de um futuro melhor, pois ser maior significa assumir novos desafios. Esse espaço simboliza descobertas, aprendizado e conquistas, e cada passo dado aqui representa um avanço para toda a comunidade acadêmica”, destacou.

Pedro Ishi ressaltou a importância das parcerias e dos investimentos para o desenvolvimento da cidade. “Tenho certeza de que essa ampliação é fruto de muito trabalho e planejamento. Estamos vendo o crescimento dessa região, com novas ligações viárias, como a conexão entre a Avenida Roberto Simonsen e a Estrada do Santa Mônica, além de estarmos fazendo diversos investimentos que vão fortalecer ainda mais Suzano e colocá-la definitivamente na rota do desenvolvimento. Parcerias como essa são fundamentais, e vamos continuar trabalhando para atrair novos investimentos e avançar junto com o Unipiaget. Nosso compromisso é seguir fortalecendo essa parceria, inclusive com esforços para trazer o curso de Medicina para a instituição”, destacou.

Elvis Vieira destacou o impacto da obra para a cidade. “O desenvolvimento de Suzano passa pelo fortalecimento da educação. Ter uma instituição como o Unipiaget investindo em expansão é um sinal claro de crescimento. Se hoje estamos aqui comemorando esta nova etapa, é porque trabalhamos juntos para que isso acontecesse. O poder público estará sempre à disposição para apoiar iniciativas como essa.”

O vereador Artur Takayama destacou a importância da expansão do Unipiaget para o município. “Ter uma instituição de ensino superior reconhecida como o Unipiaget é fundamental para Suzano. Essa obra fortalece a educação e mostra como a união entre todos é essencial para o desenvolvimento da cidade. Seguiremos apoiando iniciativas que ampliem as oportunidades para os estudantes e contribuam para o futuro de Suzano”, disse.

O projeto arquitetônico do novo espaço segue um modelo radial, inspirado nos países lusófonos. Cada ala será distribuída ao redor de um átrio central, criando um ambiente propício para a integração e a vivência estudantil. O plano de expansão prevê quatro alas destinadas a salas de aula e uma com um teatro de 300 lugares. Entre elas, haverá praças temáticas homenageando países de língua portuguesa onde o Unipiaget mantém atividades, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal.

As duas alas inauguradas hoje também contarão com o “Jardim de Boas-Vindas” e a “Praça Cabo Verde”, além de um projeto paisagístico que incluirá o plantio de duas mil árvores. As novas salas de aula terão capacidade para acomodar entre 60 e 100 alunos cada, e a expectativa é de que a expansão permita a chegada de aproximadamente 1.200 novos estudantes à instituição.

Após a solenidade, todos os presentes visitaram as novas instalações e acompanharam a inauguração oficial dos prédios. O encerramento do evento foi marcado por um coquetel de confraternização.