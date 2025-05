Unipiaget promove ação de saúde e bem-estar no Parque Max Feffer

Neste sábado, dia 24 de maio, o Unipiaget realiza uma manhã especial de atividades no Parque Max Feffer, em Suzano, das 9h às 14h. A proposta é reunir alunos de diferentes cursos em uma programação repleta de orientações e práticas de promoção à saúde e bem-estar para a comunidade, logo na entrada do espaço.

Denominada Unipiaget no Parque, a iniciativa contará com orientações sobre saúde mental, realizadas pelos alunos de Psicologia; dicas sobre a importância da hidratação nas atividades físicas, com os cursos de Farmácia e Biomedicina; cuidados com a pele e sessões de auriculoterapia, conduzidos pelos estudantes de Estética e Cosmética. Além disso, haverá atividades físicas especialmente pensadas para crianças, coordenadas pelos alunos de Educação Física; práticas de estímulo ao bem-estar para idosos, organizadas pelos alunos de Fisioterapia; e ações educativas com os estudantes de Enfermagem, que vão ensinar, de forma lúdica, cuidados com a saúde, higiene e primeiros socorros para as crianças.

Todas as ações fazem parte dos projetos de extensão do Unipiaget, coordenados pela Profa. Karolyne Rodrigues, que ressalta: “Essa é uma oportunidade para que nossos alunos apliquem na prática o conhecimento adquirido em sala de aula, ao mesmo tempo em que promovem educação em saúde para a comunidade. É um momento de troca, aprendizado e cuidado.

A participação na ação é gratuita e aberta a todos os frequentadores do parque.