Unipiaget promove plantão gratuito do Imposto de Renda nos dias 17 e 24 de maio em Suzano

Contribuintes da região do Alto Tietê poderão contar com o apoio do Unipiaget para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024. Nos dias 17 e 24 de maio, o Centro Universitário promove um plantão gratuito de atendimento, das 8h às 12h, na Avenida Mogi das Cruzes, 1.001, Jardim Imperador, em Suzano (SP).

A iniciativa é voltada exclusivamente a pessoas com renda anual de até R$ 80 mil e contará com o suporte de estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis. Além do preenchimento da declaração, serão oferecidas orientações sobre as principais dúvidas dos contribuintes.

“Esse plantão é uma forma de levarmos conhecimento e serviço à comunidade, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma experiência prática e cidadã aos nossos alunos”, destaca o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unipiaget, professor Rodolfo Vieira.

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

Contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00;

Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;

Pessoas que venderam bens ou direitos com ganho de capital;

Quem se beneficiou de isenção de IR na venda de imóvel residencial, com reinvestimento em outro imóvel em até 180 dias.

Documentos necessários para o atendimento:

CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência atualizado;

Dados bancários atualizados;

Informes de rendimentos de fontes pagadoras e de aplicações financeiras;

Documentos de dependentes (CPF e RG);

Cópia da última declaração entregue;

Recibos de despesas médicas, planos de saúde e educação;

Documentos de compra e venda de bens;

Conta no gov.br com nível prata ou ouro.



Calendário de restituições:

1º lote – 30/05

2º lote – 28/06

3º lote – 31/07

4º lote – 29/08

5º lote – 30/09

Serviço

Plantão gratuito do Imposto de Renda 2024 – Unipiaget

Datas: 17 e 24 de maio

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Mogi das Cruzes, 1.001 – Jardim Imperador, em Suzano – SP

Público-alvo: contribuintes com renda anual de até R$ 80 mil

Informações: www.unipiaget.edu.br