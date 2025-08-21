Unipiaget renova parceria com Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026

O Unipiaget renovou a parceria com o Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026. A apresentação oficial do time e comissão técnica ocorreu na última segunda (18/08) no Suzano Shopping e foi prestigiada pelo reitor Prof. Dr. Marcus Rodrigues e pela pró-reitora acadêmica, Profa. Me. Poliana Lima.

O prefeito Pedro Ishi (PL), vereadores, secretários, demais patrocinadores, além da imprensa estiveram presentes.

A parceria entre o Unipiaget e o Suzano Vôlei reafirma o poder do esporte como ferramenta de educação e aprendizagem. Nesta iniciativa, os atletas do Suzano Vôlei recebem bolsas de estudo no Unipiaget, enquanto os alunos têm a oportunidade de estagiar em áreas como Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, entre outras e vivenciar o esporte de alto rendimento ao lado de profissionais da equipe.

O reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, conta que o Centro Universitário apoia a equipe desde a sua formação ainda na Liga C. "Sempre acreditamos nessa parceria com o Suzano Vôlei, pois mostra como o esporte e a educação caminham juntos na construção de futuros sólidos. É uma grande satisfação estar, mais uma vez, ao lado do time. Desejo muito sucesso à equipe nesta nova temporada e reforço que o Unipiaget continuará sendo um parceiro comprometido com a excelência, dentro e fora do esporte. Educar pelo exemplo estará sempre em nossos objetivos”.