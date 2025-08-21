Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 21 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unipiaget renova parceria com Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026

Atletas podem estudar com bolsas no Unipiaget, enquanto os alunos têm a oportunidade de estagiar e vivenciar o esporte de alto rendimento

21 agosto 2025 - 12h52Por Da Região
Atletas podem estudar com bolsas no UnipiagetAtletas podem estudar com bolsas no Unipiaget - (Foto: Divulgação)

O Unipiaget renovou a parceria com o Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026. A apresentação oficial do time e comissão técnica ocorreu na última segunda (18/08) no Suzano Shopping e foi prestigiada pelo reitor Prof. Dr. Marcus Rodrigues e pela pró-reitora acadêmica, Profa. Me. Poliana Lima.

O prefeito Pedro Ishi (PL), vereadores, secretários, demais patrocinadores, além da imprensa estiveram presentes.

A parceria entre o Unipiaget e o Suzano Vôlei reafirma o poder do esporte como ferramenta de educação e aprendizagem. Nesta iniciativa, os atletas do Suzano Vôlei recebem bolsas de estudo no Unipiaget, enquanto os alunos têm a oportunidade de estagiar em áreas como Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, entre outras e vivenciar o esporte de alto rendimento ao lado de profissionais da equipe.

O reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, conta que o Centro Universitário apoia a equipe desde a sua formação ainda na Liga C. "Sempre acreditamos nessa parceria com o Suzano Vôlei, pois mostra como o esporte e a educação caminham juntos na construção de futuros sólidos. É uma grande satisfação estar, mais uma vez, ao lado do time. Desejo muito sucesso à equipe nesta nova temporada e reforço que o Unipiaget continuará sendo um parceiro comprometido com a excelência, dentro e fora do esporte. Educar pelo exemplo estará sempre em nossos objetivos”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto
Região

Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44&ordm; Exame de Ordem
Região

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44º Exame de Ordem

Deputado Marcos Damasio articula avanços para a saúde no Alto Tietê
Região

Deputado Marcos Damasio articula avanços para a saúde no Alto Tietê

Agosto Laranja: mês de conscientização sobre a esclerose múltipla
Região

Agosto Laranja: mês de conscientização sobre a esclerose múltipla

APCD-RMC lança curso de formação para Auxiliar em Saúde Bucal
Região

APCD-RMC lança curso de formação para Auxiliar em Saúde Bucal

Curso gratuito do Sebrae-SP ajuda empreendedores da alimentação a aumentarem seus lucros
Região

Curso gratuito do Sebrae-SP ajuda empreendedores da alimentação a aumentarem seus lucros