Universidade de Mogi oferece exame de Papanicolau gratuito neste sábado

A Policlínica da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realiza neste sábado (3) mais uma edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo Uterino, que oferecerá exames gratuitos de Papanicolau às mulheres do Alto Tietê. A ação é promovida pelas Ligas de Oncologia e Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da UMC.

Para participar, as interessadas devem comparecer à Policlínica, das 8 às 16 horas, e apresentar um documento pessoal. O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas. A expectativa dos organizadores é atender cem pacientes

"A prevenção é muito importante para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo de útero. Quanto mais cedo for diagnosticada a doença, maiores serão as chances de cura, sobrevida e a qualidade de vida do paciente”, explicou o doutor Edmir José Marin, professor e orientador da Liga de Ginecologia do curso de Medicina da UMC.

“O objetivo é proporcionar atendimento ágil e eficaz para a população do Alto Tietê, pois em um único dia, as pacientes poderão fazer os exames e ter acesso a informações importantes sobre a doença e sua prevenção”, contou Thaís Teng, presidente da Liga de Ginecologia.

O atendimento será feito pelos alunos de Medicina, com supervisão dos professores. A campanha tem o apoio do Laboratório Cytolab, de Mogi das Cruzes.

Serviço

Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo Uterino

Sábado, dia 3 de março

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Policlínica da UMC

Rua Dom Antônio Candido Alvarenga, 170

Informações: 4728-5383