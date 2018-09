Universidade oferece 32 tipos de atendimentos gratuitos à população neste fim de semana

Os moradores do Alto Tietê terão à disposição, neste fim de semana, mais de 32 tipos de atendimentos gratuitos neste fim de semana (22 e 23 de setembro), das 8 às 17 horas, durante a Feira de Saúde, promovida pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). O evento, organizado pelo Centro Acadêmico Antônio Prudente, com apoio dos professores do curso de Medicina da UMC, será na Policlínica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4728-5383.

Segundo os organizadores, são esperadas mais de 2 mil pessoas, que serão atendidas por cerca de 400 alunos e 40 professores. Para participar, basta o interessado comparecer no sábado ou no domingo, apresentar um documento com foto e escolher as modalidades médicas nas quais deseja se consultar ou se informar. A equipe de atendimento tambémfará os encaminhamentos se identificar a necessidade do paciente.

“Quem participar da Feira de Saúde terá à disposição consultas, exames e orientações em diferentes especialidades médicas. O atendimento será feito pelos alunos, com supervisão dos professores”, contou Henrique Naufel, coordenador do curso de Medicina da UMC.

O evento contará também com a participação dos cursos de Biomedicina, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia e Direito. Entre os atendimentos oferecidos na Feira de Saúdeestão aferição da pressão arterial, exames de glicemia, urina, PSA e Papanicolau, teste rápido para hepatite C, orientações posturais e alongamentos. A população também poderá optar por consultas nas seguintes especialidades: psiquiatria, clínica geral, otorrinolaringologia, pediatria, neurologia, cardiologia, pneumologia, oftalmologia (vagas limitadas) egastroenterologia.

Haverá, ainda, aconselhamento psicológico, genético, nutricional, ambulatório de dermatologia e cirurgia plástica (vagas limitadas), atendimento jurídico, prevenção da saúde bucal, palestras sobre temas variados da área da saúde, atendimento a diabéticos, retirada de cisto, unha encravada e verruga (vagas limitadas), orientação em endocrinologia, plantão de dúvidas sobre INSS e perícia médica, encaminhamento para ultrassonografia, além de contação de histórias e brinquedoteca.Serão realizados, também, no sábado de manhã, corte de cabelo masculino e feminino, além de maquiagem.

“A Feira de Saúde chega à 18ª edição e mobiliza professores e alunos com o objetivo de auxiliar a comunidade e atender as pessoas gratuitamente em diversas áreas médicas. São serviços de qualidade e importantes em um só local, facilitando o acesso de todos aos serviços médicos e de outras áreas também”, explicou Fernanda LuisaBolanhoFais, presidente do Centro Acadêmico Antônio Prudente do curso de Medicina da UMC.

Serviço:

Feira de Saúde 2018

Data: 22 e 23 de setembro

Horário: das 8 às 17 horas

Local: Policlínica

Endereço: rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, 170

Mais informações: 4728-5383

Serviços oferecidos

Aferição de pressão arterial

Exame de glicemia

Psicologia/aconselhamento psicológico

Aconselhamento nutricional

Exame de urina tipo I

Atendimento jurídico

Orientação postural e alongamento

Prevenção da saúde bucal

Exame de toque e solicitação de exame para dosagem do PSA

Contação de Histórias e Palhaçoterapia

Brinquedoteca

Palestras

Atendimento Psiquiátrico

Clínico Geral

Exame de Papanicolau e consulta ginecológica

Otorrinolaringologia

Pediatria

Retirada de Cisto, Unha Encravada e Verruga (vagas limitadas)

Atendimento a diabéticos

Neurologia

Ambulatório de Dermatologia e Cirurgia Plástica

Teste e orientações sobre Hepatite C

Orientação em Endocrinologia

Plantão de dúvidas sobre perícias médicas e INSS

Cardiologia

Aconselhamento Genético

Encaminhamento para ultrassonografia

Gastroenterologia

Oftalmologia

Pneumologia

Corte de cabelo feminino e masculino, e maquiagem (sábado)