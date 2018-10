Universidade oferece neste sábado atendimentos gratuitos no Outubro Rosa

Para celebrar o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, as Ligas de Ginecologia e Oncologia do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) oferecerão atendimentos gratuitos às mulheres do Alto Tietê durante a ação Outubro Rosa. Será no próximo sábado (dia 6), das 9 às 16 horas, na Policlínica da UMC.

As mulheres terão à disposição atendimentos ginecológico e psicológico (consultas), coleta de Papanicolau e exames de mamas, além de orientações sobre prevenção do câncer de mama. Para participar, as interessadas deverão comparecer no local com documento com foto. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada com controle por meio de distribuição de senhas.

Médicos especialistas em ginecologia e que também são professores do curso de Medicina da UMC vão supervisionar os alunos nos atendimentos ambulatoriais, que serão destinados a mulheres que tenham queixas mamárias ou com histórico familiar de câncer. Também será oferecido encaminhamento para o exame de ultrassom e mamografia a pacientes que forem diagnosticadas com algum sintoma suspeito.

As participantes ainda passarão por atendimento psicológico e aprenderão a realizar o autoexame das mamas, procedimento que é essencial no rastreamento da doença. Além disso, alunos e professores ficarão à disposição durante todo o evento para esclarecer dúvidas e realizar orientações.

"O objetivo da campanha é a prevenção do câncer de mama. O diagnóstico precoce é importante para que o tratamento seja bem-sucedido. É uma excelente oportunidade para as mulheres do Alto Tietê, que terão à disposição diversos serviços gratuitos", explicou Thaís Teng, Presidente da Liga de Ginecologia.

Segundo o orientador da campanha, doutor Edmir Marin, professor das disciplinas de Ginecologia Geral e Obstetrícia, esta é uma ação que proporciona aos alunos a vivência com os pacientes ao mesmo tempo em que atende a população feminina do Alto Tietê e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

Serviço

Outubro Rosa na UMC

Dia 6 de outubro (sábado), das 9 às 16 horas

Local: Policlínica da UMC

Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, 170

Destinado às mulheres com idade superior a 40 anos ou àquelas que tenham queixas mamárias e/ou histórico familiar de câncer. Recomenda-se levar exames ginecológicos anteriores.

Vagas limitadas, atendimento por ordem de chegada.