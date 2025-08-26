Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Universitários do Alto Tietê se destacam em programa de startups do Sebrae-SP

Região conta com oito projetos na fase final da iniciativa que envolveu mais de 2 mil participantes no estado de São Paulo

26 agosto 2025 - 10h50Por Da Região
Evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na capital paulistaEvento acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na capital paulista - (Foto: Divulgação)

Os universitários do Alto Tietê são destaque no programa Spark, do Sebrae for Startups, que apoia estudantes na criação de novas startups. Ao todo, mais de 2 mil alunos participaram da trilha em todo o estado de São Paulo. Na fase final do projeto, 60 iniciativas foram selecionadas para o Bootcamp — uma experiência imersiva —, entre as quais oito são da região. O evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na capital paulista. 

O Spark tem como objetivo aproximar o mercado do mundo acadêmico oferecendo capacitações, mentorias, eventos, networking e experiências inspiradoras aos universitários. Agora, os finalistas participarão de um bootcamp — treinamento intensivo com foco em desenvolvimento de competências empreendedoras, visitas a empresas consolidadas de tecnologia e acompanhamento de especialistas. 

Iniciado em abril, o programa abriu portas para que os estudantes pudessem apresentar suas ideias, aprimorar projetos e testar produtos, sempre com o apoio de mentores e uma trilha de conhecimento estruturada. A iniciativa fortalece o ambiente de inovação no Alto Tietê. 

O gestor regional do Sebrae for Startups no Alto Tietê, Eberton Lima, destacou a importância do Spark para o ecossistema local. “Durante a divulgação do programa, visitamos instituições de ensino da região e falamos sobre empreendedorismo para mais de 2 mil estudantes. Plantamos uma semente que já começa a dar frutos. Nosso objetivo é fortalecer, cada vez mais, a inovação no Alto Tietê, atuando em parceria com as universidades para estimular esse processo desde o início da formação desses profissionais”, afirmou. 

Entre os finalistas está o estudante Guilherme Raimundo Rodrigues de Souza, que participa com o projeto Log Tech. Para ele, o Spark é um catalisador de ideias empreendedoras.  “O programa é a arte de se desenvolver, investir no próprio negócio e transformar um sonho em realidade. Ele ajuda a consolidar uma ideia e ter toda essa estruturação para tornar a ideia de fato viável, e assim criar um projeto bem-sucedido”, avaliou. 

Outro destaque regional é o universitário Nicolas de Oliveira Fernandes, selecionado com a startup Lifebox. Ele ressaltou o impacto das mentorias e do suporte oferecido pelo Sebrae-SP. 

“As mentorias foram um ponto chave. Tivemos acesso a profissionais que possuem vasta experiência com startups e a jornada do empreendedor. Pudemos absorver muitos insights, aprendemos a conhecer e fidelizar nossos clientes e a validar de forma efetiva o nosso BMC (Business Model Canvas). Ficamos empolgados e com certeza mais resilientes quando a volatilidade do mercado e a como lidar com concorrências e oportunidades de mercado”, comentou. 

O Sebrae-SP no Alto Tietê oferece diversas soluções para startups, desde a fase de ideação até o desenvolvimento de produtos já consolidados. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510 ou visite o escritório regional, localizado na Av. Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

