Univesp ganha novo polo em Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou o novo polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) nesta quarta-feira (15), na Vila Virgínia. Atualmente são atendidos 500 estudantes e, após o processo seletivo que está em curso, passará a atender 650.

Os cursos à distância oferecidos possuem duração de 4 a 5 anos e a Secretaria Municipal de Educação participa de todas as ações, desde o ingresso do estudante até o momento da colação de grau e formatura.



O polo funcionava desde 2018 nas dependências da Emeb Benedito Vieira da Mota, região central da cidade, e agora passa a operar no 1º andar de um prédio da avenida Vereador João Fernandes da Silva, 345 - Vila Virgínia. O espaço moderno com novos mobiliários e equipamentos tecnológicos de última geração vai permitir que os estudantes usufruam de toda a infraestrutura necessária para a realização de avaliações, discussões em grupo e trabalhos orientados por seus tutores.



Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Eduardo Boigues, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, secretários e vereadores. "A educação superior é requisito para qualquer profissional que busque o crescimento de sua carreira. Essa parceria é de grande valia para a cidade. O investimento na educação só cresce em Itaquá", disse o prefeito.



O atendimento presencial e acompanhamento diário é feito por uma gestora e mediadoras da prefeitura, responsável pela estrutura física e tecnológica, materiais e recursos humanos. Em contrapartida, o Governo do Estado de São Paulo oferece recursos pedagógicos como plataforma de aprendizagem, conteúdos, avaliações e certificação em nível de graduação.



"Reconhecemos a importância dessa renomada instituição de ensino em nosso município e ter a oportunidade de proporcionar aos estudantes ensino superior gratuito em um espaço adequado qualifica e fortalece nossa parceria, nos dando a certeza de que estamos avançando e contribuindo para a formação de profissionais que terão a oportunidade de atuar em várias áreas", destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.



INSCRIÇÕES ABERTAS



As inscrições para o vestibular 2023 estão abertas. Em Itaquá, há 150 vagas nos eixos de licenciatura (letras, matemática e pedagogia), computação (bacharel em tecnologia da informação, ciência de dados ou engenharia de computação) e negócios e produção (tecnólogo em processos gerenciais, bacharel em administração e bacharel em engenharia de produção).



O prazo para se inscrever vai até 30 de março e deve ser feito pelo site vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição custa R$ 51,75 e a prova (objetiva e redação) presencial acontece no dia 28 de maio, às 13h. Os cursos são gratuitos e realizados em ambiente virtual com início das aulas previsto para o final de julho. Mais informações pelo telefone (11) 4755-6649.