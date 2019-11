UPA do Rodeio comemora quatro anos com mais de 700 mil procedimentos

Em quatro anos de funcionamento, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Rodeio realizou 706.557 procedimentos, sendo 456.020 atendimentos médicos, 57.906 exames radiológicos, 180.285 exames laboratoriais e 12.346 eletrocardiogramas. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (5), durante a comemoração pelo 4º Aniversário da unidade.

A UPA do Rodeio entrou em operação no dia 31 de outubro de 2015 dotada de equipamentos de ponta, medicamentos de alto custo e profissionais capacitados para prestar atendimentos de urgência e emergência em toda a região de Cézar de Souza, Rodeio e bairros próximos. Já está consolidada e compõem a rede formada atualmente por sete unidades de Pronto Atendimento 24 horas. A oitava está sendo construída no Distrito de Jundiapeba.

"Os resultados indicam que a UPA está cumprindo o seu papel dentro da saúde pública, com agilidade de atenção aos casos urgentes e funcionando de forma complementar aos outros serviços já existentes na cidade", avalia o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra, que participou de um café da manhã com a equipe no local. “Quero aproveitar para parabenizar todos os profissionais pela qualidade do atendimento prestado à população”, completou.

A UPA funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, para atender casos de urgência e emergência para crianças e adultos, como paradas cardíacas, derrames, fraturas, quedas graves, febre alta, entre outros problemas que exigem atendimento rápido, eficiente e com resolutividade.

O mesmo padrão de qualidade é ofertado nas demais unidades de Pronto Atendimento. Mogi das Cruzes conta atualmente com sete unidades 24 horas: UPA Rodeio, UPA Oropó, PA Jardim Universo, PA Jundiapeba, Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal, Pró-Criança e Pronto Socorro da Santa Casa. Juntas, realizam uma média de 58 mil atendimentos médicos de urgência e emergência por mês, dos quais 40 mil são atendimentos de clínica geral (adultos) e 18 mil atendimentos de pediatria (crianças).

Já está em construção a oitava unidade de Pronto Atendimento da cidade: a UPA 24 horas de Jundiapeba. A nova unidade está sendo instalada em uma área municipal na rua Dr. Francisco Soares Marialva, entre avenida José de Souza Branco e rua Cecília da Rocha, localização estratégica que permitirá facilidade de acesso à toda população do distrito e proximidades. O prazo previsto de execução é maio do próximo ano, mas as obras estão em ritmo acelerado, com cerca de 40% dos serviços executados.