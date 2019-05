USF do Jardim Emília e Água Vermelha é reformada em Poá

As unidades de saúde de Poá estão sendo reformadas para aumentar o conforto e a comodidade dos poaenses. E os trabalhos chegaram à Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Emília – Água Vermelha (Rua Água Vermelha, 311). Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), melhorar a qualidade do atendimento, com a Saúde cada vez mais humanizada, é o grande objetivo.

“Fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto aos serviços disponibilizados é o grande objetivo. Estamos reformando diversas unidades de saúde na cidade e implementando outros projetos e nosso objetivo é oferecer o melhor atendimento possível à população”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, reforçou que o setor de Saúde em Poá é prioridade.

“Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre colocaremos em prática ações que vão melhorar o atendimento dos nossos moradores”, disse.

Outros projetos

O prefeito Gian Lopes iniciou a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana e o espaço também estará à disposição da população em breve.

O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias.

A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

Poá também ganhou no final de março o novo Centro Municipal de Especialidades (CEME).

O prédio está localizado ao lado do Hospital Municipal Guido Guida, no Jardim Medina, e conta com estrutura moderna e com acessibilidade.

O espaço foi planejado para promover integração no atendimento da Rede de Saúde, ampliando os serviços com diversas especialidades médicas.

Juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o prefeito Gian Lopes conseguiu garantir o atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes. E, além disso, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde e está renovando toda a frota de veículos da pasta.