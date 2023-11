USFs do Jardim Europa, Jardim São José e Vila Fátima farão atendimento especial neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (11/11) uma ação especial em três unidades para garantir atendimentos à população, especialmente aqueles relacionados à campanha “Novembro Azul”, como o exame de PSA, para prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. Estarão abertas as Unidades de Saúde da Família (USFs) Jardim Europa; Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, onde serão oferecidas coletas de papanicolau, entre outros serviços específicos de cada local, além do próprio PSA.

Na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608), que funcionará das 7 às 17 horas, também serão ofertados testes rápidos, avaliação odontológica, auriculoterapia, guia de exames, pesagem para famílias beneficiárias do programa “Bolsa Família”, aferição de pressão e glicose, vacinação e consulta médica.

A programação da USF do Jardim São José (rua Turquia, 501), que funcionará das 8 às 16 horas, ainda contemplará palestra para prevenção ao câncer de próstata, consultas para hipertensos e diabetes, aferição de pressão e glicose, vacinação, teste rápido de sífilis e HIV, avaliação odontológica e auriculoterapia.

Já na USF da Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75), que funcionará igualmente das 8 às 16 horas, estão previstos, além dos exames citados, oferta de teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B e C. Ademais haverá avaliação odontológica, auriculoterapia, guia de exames, pesagem para beneficiaŕios do “Bolsa Família”, aferição de pressão e glicose, vacinação e consulta médica.

O secretário Pedro Ishi destacou que esta é uma boa oportunidade para a população cuidar da saúde, principalmente para o público que não possui tempo hábil durante a semana para realizar exames, consultas e receber a aplicação de vacinas. “Essa atividade especial tem como uma das motivações o reforço da campanha ‘Novembro Azul’, com os procedimentos que visam à prevenção ao câncer de próstata. Mas aproveitaremos o momento para, também, ofertar outros serviços como forma de preservar a saúde de nossos munícipes e garantir a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou o chefe da pasta.