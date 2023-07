Uso da Inteligência Artificial em pauta nas prefeituras

O uso da Inteligência Artificial (IA) está em pauta nas cidades da região.

Ao menos, duas fazem uso nas secretarias. Utilizam o IA para extrair dados e realizar atendimento on-line por meio de assistente virtual no portal da Prefeitura.

As demais prefeituras apoiam o uso do IA e fazem estudos para aplicar a tecnologia nas pastas.

Em Suzano, o Departamento de Geotecnologias da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação utiliza da IA para realizar algumas operações. Dentre as atividades está a extração de dados, um passo essencial para a execução de análises. “Essa etapa do processo acaba por ter alguns entraves, como complexidade técnica e necessidade de recursos humanos e tempo”.

Segundo a secretaria, as ferramentas utilizadas têm apoiado o departamento na construção de códigos que facilitam a extração e o tratamento dos dados, muitas vezes de grande volume e em formatos sem um padrão determinado, e também têm otimizado os recursos disponíveis.

Outro experimento com a IA é o reconhecimento de padrões em imagens obtidas por satélite ou aerolevantamento.

A ação é feita através de um rotina de programação, com a inserção de uma palavra, para identificar os elementos de forma automatizada na imagem de interesse. A pasta ressalta, porém, que os resultados obtidos não são utilizados sem a devida revisão técnica.

Outro setor que também tem uma tecnologia ligada à IA é a secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano. Utiliza, desde o ano passado, o apoio de uma assistente virtual, a Suzy, por meio do WhatsApp, para ajudar os contribuintes sobre informações dos tributos municipais.

Segundo a pasta, a iniciativa garante maior proximidade com o cidadão interessado e um atendimento personalizado às necessidades de cada um.

Arujá utiliza a IA no serviço de chat on-line ofertado no portal da Prefeitura. Segundo a pasta, todas as secretarias que necessitam de atendimento on-line já fazem uso da IA para facilitar o atendimento aos munícipes. Esse tipo de IA é as máquinas reativas que não tem custo para a Prefeitura.

Na próxima semana vão inaugurar a Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) que utilizará câmeras com Inteligência Artificial para fazer reconhecimento facial, leitura de placas, identificação de cor e marca do veículo.

A secretaria de Transparência e Dados de Mogi realiza estudos para aplicação da Inteligência Artificial na área de saúde. A pasta já tem projetos que estão sendo desenvolvidos e que devem ser apresentados em breve, inclusive firmando parcerias-chave para aplicação de ações desse tipo no município.