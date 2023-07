USP oferece curso para profissionais sobre redes de proteção social básica

A Universidade de São Paulo está com inscrições abertas até quinta-feira (27/07) para o novo curso de difusão “Educação, saúde e assistência social: redes complementares na proteção social básica”, com 90 horas de duração, sendo 60 horas teóricas e 30 horas práticas.

A iniciativa é desdobramento do projeto “Inovação e Políticas Sociais: Integração de Conhecimentos na Formação Interdisciplinar no Território”, financiado pela Pró-Reitoria de Graduação da USP e desenvolvido pelas três unidades da universidade que organizam o curso: a Faculdade de Educação (FE), a Faculdade de Saúde Pública (FSP) e a Escola de Enfermagem (EE).

Os objetivos centrais são, primeiro, colaborar com a articulação intersetorial entre as políticas de educação, saúde e assistência social nos territórios de seus equipamentos/serviços locais, buscando perceber especificidades desta construção em contextos específicos; e, depois, articular formação inicial e continuada tanto de estudantes de distintas graduações da universidade como de profissionais que trabalham em equipamentos públicos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), pensando como duplamente virtuoso esse encontro.

As atividades teóricas acontecerão no Auditório Paula Souza da FSP-USP, às quintas-feiras, entre 19 e 23 horas, no período de 10 de agosto a 14 de dezembro de 2023. O endereço da FSP é av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César, São Paulo, próximo ao metrô Clínicas.

Já as atividades práticas serão agendadas em grupo ou individualmente, de acordo com os temas/situações escolhidos para acompanhamento/participação e com agenda acordada no grupo. São exemplos de atividades práticas: entrevistas, reuniões com equipes dos serviços/equipamentos de educação, saúde ou assistência social locais, visita aos territórios, levantamento de informações e documentos, análise de dados secundários e informações sobre o território, produção de relatórios, entre outras.

Os alunos serão divididos em quatro grupos de atividades práticas, dois no município de São Paulo (Vila São Francisco e Perus); um em São Bernardo do Campo-SP (Cooperativa/Alves Dias); e um em Diadema-SP (Promissão).

São oferecidas 30 vagas para o público de fora da USP. Os interessados devem se inscrever por formulário on-line.