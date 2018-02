Vacina contra febre amarela estará disponível em todas as unidades a partir desta terça

Com o fracionamento das doses, Mogi das Cruzes volta a oferecer, a partir desta terça-feira (6), a vacina contra a febre amarela em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades do Programa Saúde da Família (PSFs). O município iniciou nesta semana uma nova etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela que atenderá toda a população mogiana.

O município pediu e recebeu doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. A dose fracionada é feita com a mesma composição da dose padrão e, mesmo aplicada em volume menor, confere a proteção necessária. A diferença está na duração da imunidade: a dose padrão é para toda a vida e a dose fracionada tem a duração de até oito anos, conforme estudo técnico apresentado pelo Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

O fracionamento é feito pelo próprio profissional com material e técnica específica. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma ampla capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem responsáveis pela imunização nas unidades de saúde. “Além de repassarmos as técnicas, os encontros são uma oportunidade para esclarecimento de dúvidas”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica Municipal, Lilian Peres Mendes.

Segundo ela, a dose padrão será aplicada em três situações específicas: crianças de 9 meses a 2 anos incompletos; pacientes imunodeprimidos com receita médica e viajantes internacionais. No caso das crianças, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima, de preferência no período da tarde. Já os imunodeprimidos e viajantes internacionais devem agendar a aplicação da dose pelo telefone SIS 160. A vacinação para idosos e pessoas com deficiência também deve ser agendada.

Vacinação Noturna

A vacinação em período noturno está mantida para oferecer uma oportunidade às pessoas que trabalham durante o dia. A dose está disponível de segunda a sexta-feira, em locais alternados: UBS Jundiapeba (segunda), UBS Jardim Universo (terça), UBS Santa Tereza (quarta), UBS Vila Suíssa (quinta) e UBS Jardim Camila (sexta-feira). A distribuição das 200 senhas noturnas começa às 18 horas.

Vacinação de Rotina

Para garantir atendimento mais tranquilo e qualificado, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a vacinação de rotina das crianças, principalmente menores de dois anos, seja realizada no período da tarde, em qualquer unidade de saúde, para atualização de cadernetas à tarde, evitando filas e esperas.

Locais para vacinação no período noturno

Com distribuição de senhas a partir das 18 horas

2ª feira: UBS Jundiapeba

3ª feira: UBS Jardim Universo

4ª feira: UBS Santa Tereza

5ª feira: UBS Vila Suíssa

6ª feira: UBS Jardim Camila

Idosos, pessoas com deficiência, pacientes imunodeprimidas com receita médica, viajantes internacionais e servidores municipais

Com agendamento prévio pelo SIS 160

• Pró-Mulher - Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, a partir das 8h (conforme horário agendado pelo telefone)