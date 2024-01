Vacinação antirrábica em Ferraz será toda quinta-feira na Clínica Veterinária Municipal

O Departamento de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos realizará todas as quintas-feiras, das 9 às 11 horas, a vacinação antirrábica de cães e gatos na Clínica Veterinária Municipal, localizada na Rua das Américas, 35, no Sítio Paredão.

A ação foi realizada hoje com a distribuição inicialmente de 50 senhas. A partir de agora, a vacinação acontecerá toda quinta-feira de forma rotineira. Segundo o coordenador técnico da Divisão e Controle da Zoonoses, Jean Carlos Brito de Souza, afirmou que a medida atende as reivindicações feitas pela população e também conforme novas doses são enviadas ao município pelo governo estadual. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos já realiza a vacinação antirrábica em várias regiões da cidade dentro do programa “Prefeitura No Meu Bairro”, que uma vez por mês percorre um bairro diferente da cidade levando vários serviços, entre eles, a vacinação antirrábica: “Dependemos das doses enviadas pelo Estado para o município, mas vamos manter a vacinação toda semana neste mesmo local e no mesmo horário”, afirmou ele, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal. Quem passou pela Clínica Veterinária aprovou a ação da Saúde: “É ótimo manter a saúde dos animais também em dia”, afirmou o morador Valdelício. Nesta quinta-feira, 50 senhas foram distribuídas, mas o número acabou sendo maior que o previsto. Até às 10h20, cerca de 62 animais já haviam sido vacinados.