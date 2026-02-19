Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Vacinação antirrábica gratuita está disponível em postos fixos de Ferraz

Ação visa proteger os animais e a população contra a raiva, doença viral grave e fatal

18 fevereiro 2026 - 19h10Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo/SecomFV)

A Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos mantém disponível durante todo o ano de 2026 a vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos em postos fixos distribuídos estrategicamente pelo município. A ação visa proteger os animais e a população contra a raiva, doença viral grave e fatal que pode ser transmitida para humanos.

A vacina está disponível em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Clínica Veterinária Municipal, com atendimento de fácil acesso e sem necessidade de agendamento prévio. Os tutores devem apenas comparecer aos locais com seus pets nos horários estabelecidos.

Todo o cronograma de atendimento está no site da Prefeitura de Ferraz. 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

A raiva é uma doença viral grave e fatal que não tem cura após o aparecimento dos sintomas. A vacina é a única forma eficaz de prevenção tanto para os animais quanto para os humanos que podem ser infectados. A doença pode ser transmitida através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas ou arranhões.
Todos os cães e gatos a partir de 3 meses de idade devem ser vacinados, incluindo os animais que vivem dentro de casa (caseiros). O reforço anual é obrigatório para manter a proteção ativa. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Saúde, reforça o compromisso com a saúde e bem-estar animal, garantindo acesso facilitado à vacinação antirrábica para toda a população.

