Vacinação cautelar contra a febre amarela prioriza atendimento aos mogianos

Mogi das Cruzes passa a exigir apresentação do Cartão SIS ou comprovante de endereço para aplicação da vacina contra a febre amarela nos postos de saúde e unidades volantes montados na cidade. A medida é necessária para garantir a imunização dos mogianos, especialmente os moradores de áreas prioritárias. Outro cuidado para garantia da qualidade do atendimento será a distribuição de senhas.

Nesta segunda-feira (15), primeiro dia do horário estendido em cinco postos de saúde, o movimento registrado foi acima do esperado. Juntas, as unidades do Jardim Camila, Jundiapeba, Jardim Universo, Santa Tereza e Vila Suíssa vacinaram 4.894 pessoas. “Estamos percebendo que muitas pessoas estão vindo de outros municípios e nossa preocupação é deixar de imunizar os mogianos, principalmente os moradores de áreas rurais e regiões próximas de matas, que são as áreas prioritárias”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Desde novembro, Mogi das Cruzes está promovendo uma série de ações para garantir a vacinação cautelar contra febre amarela, mas as recentes notícias sobre casos e óbitos em outros municípios paulistas causaram uma corrida às unidades. Para atender à demanda em crescimento, o município oficializou novo pedido à Secretaria de Estado da Saúde para o envio de doses. Até o momento, 198.373 pessoas já foram vacinadas no município.

Outra medida será a distribuição de senhas na quantidade suficiente para concluir a vacinação até 22 horas nas unidades de horário estendido. “O cuidado é necessário para garantirmos a qualidade do atendimento, pois trata-se de um procedimento de saúde que exige critérios técnicos, desde a triagem, anotação na caderneta até a aplicação da dose”, explica o secretário.

A vacina contra a febre amarela está disponível em todas as unidades básicas de saúde e de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h30, e, até o dia 2 de fevereiro, o serviço será estendido até as 21 horas nas unidades de saúde do Jardim Camila, Jardim Santa Tereza, Jardim Universo, Jundiapeba e Vila Suíssa. Há, ainda, pontos volantes: Poupatempo (nesta quarta), Mercado Municipal (quinta) e Feira Noturna do Mogilar (sexta-feira).

A vacina é aplicada em dose única e válida por toda a vida, até mesmo para quem já tomou a dose anos atrás.

Não podem tomá-la crianças menores de 9 meses, gestantes, mulheres que amamentam bebês de até 6 meses de vida, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, pacientes com câncer, pacientes infectados pelo HIV, pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) e pacientes submetidos a transplantes de órgãos.

Doença

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por picada de mosquitos infectados. Não é contagiosa e não pode ser transmitida de pessoa para pessoa e nem de macaco para seres humanos. Existem dois ciclos do vírus: urbano e silvestre. O ciclo silvestre é única forma registrada neste momento no Brasil, onde há uma concentração de esforços para evitar a urbanização da doença.