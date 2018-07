Vacinação contra a gripe continua disponível nos postos de saúde da cidade

Crianças de seis meses até 9 anos que ainda não tomaram a vacina contra a gripe devem ser levadas o quanto antes a uma unidade de saúde para receber a proteção. O grupo tem o menor índice de cobertura até o momento, em torno de 50% - o Ministério da Saúde preconiza 90% - e os estoques estão em redução.

Desde o final da semana passada, já não há mais doses no estoque central da Secretaria Municipal de Saúde e a população conta apenas com as vacina disponibilizadas nos Postos de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família. A imunização é feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.

“É muito importante que os pais levem seus filhos para vacinar, afinal, estamos enfrentando outra queda brusca de temperatura e as crianças estão entre os grupos que mais sofrem”, afirma o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Mogi das Cruzes registrou, até o momento, 18 casos de Influenza, dos quais três pacientes vieram a óbito: um senhor de 77 anos, cardiopata; uma mulher de 62 anos; e um homem de 57 anos portador de pneumopatia.

Foram vacinadas 91.331 pessoas na cidade, número que equivale a 76,77% - ainda abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90%. Somente dois grupos prioritários alcançaram a meta: idosos, com 93,98% e professores, com 101,45%.

Idosos acima de 60 anos, indígenas e trabalhadores da área da Saúde, crianças menores de 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, professores e portadores de doenças crônicas continuam tendo prioridade, mas Mogi das Cruzes também está vacinando também crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos.